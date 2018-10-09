ФОТО: Звезды Большого театра посадили дерево в сквере у Оперы

"Когда меня спрашивают, что посмотреть в театре, чтобы было легко и оптимистично, я обычно советую балет "Укрощение строптивой", - призналась журналистам директор фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина. А Ирина Черномурова - глава отдела особы проектов Большого - предупредила публику: "Будьте готовы к провокациям!". В первую очередь она имела в виду то, насколько вольно французский хореограф Жан-Кристоф Майо обошелся с музыкой Шостаковича, разбавив ее шлягерами вроде "Москва-Черемушки" и "Цыпленок жареный". Впрочем, вдова композитора спектакль одобрила. Наверняка оцените его и вы!