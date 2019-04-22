Лидеры ЕС и НАТО поздравили Зеленского

"Решающий день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти = сильная украинская демократия. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку", - гласит запись Дональда Туска в своем Twitter.

A decisive day for Ukraine. Free elections and peaceful change of power = strong Ukrainian democracy. Congratulations to Volodymyr Zelensky. The EU is determined to continue its support. — Donald Tusk (@eucopresident) April 21, 2019

"Поздравляем Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Украина является важным партнером НАТО, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества", - заявил генсек НАТО.

Также и в Twitter администрации президента Польши Анджея Дуды есть запись на украинском языке:

"Президент Анджей Дуда во время телефонного разговора поздравил новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского и пригласил его в Польшу".

В официальном профиле самого Владимира Зеленского в Facebook также появлился снимок, где тот разговаривает по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который поздравляет его с победой. "Я искренне благодарю президента Французской Республики Эмманюэля Макрона за поздравления и поддержку!" - пишет Зеленский на французском языке.

Комиссар ЕС Йоханнес Хан, поздравил Владимира Зеленского в Twitter, а затем призвал его "освободить страну от захватничества олигархов".

Канцлер Австрии Себастьян Курц, поздравляя Зеленского, подчеркнул, что Австрия является одним из крупнейших инвесторов в Украине, а поэтому страна заинтересована в ее экономических успехах. Об этом сообщает DW.com.

Посольство США в Киеве поздравило нового президента Владимира Зеленского и поблагодарило всех, кто содействовал оргнизации мирных выборов президента в Украине.

Президент США Дональд Трамп созвонился с Владимиром Зеленским и поздравил его с победой на выборах. Об этом в Twitter написал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Представитель МИД России Мария Захарова считает, что при новом президенте Украина сможет осуществить перезагрузку. Речь идет о необходимости консолидации народа на основе выработки общенациональной повестки, написала Захарова в Facebook.

После обработки 76 процентов голосов Зеленский побеждает Петра Порошенко с отрывом почти в 50 процентов: у него 73 процента, у соперника - 24,6.