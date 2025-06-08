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"Качество - наша религия". Латвийские кепки покоряют мир

Перевод: rus.tvnet.lv

Кепка, кепон, кепарь, кепарик, бейсболка... Говорят, что у любимого ребенка много имен, и кепка с козырьком наглядно это демонстрирует. Она особенно дорога Валдису Верденхофу и Николаю Суховерхию, которые в своей мастерской на 19 станках изготавливают кепки с козырьком с нуля до упаковки в бумагу. "Качество - наша религия", - убеждены они.

Когда Николай и Валдис еще учились в школе, у них были свои кепки. Кепка была как символ статуса, что ты крутой парень. "Самое главное при покупке кепки - посчитать швы на козырьке. Логично, что чем их больше, тем круче парень", - смеется Николай. У Валдиса же была кепка с прямым козырьком, но "модные ходили с согнутым козырьком, поэтому я попытался согнуть его самостоятельно, и в результате просто сломал козырек", - вспоминает Валдис.

Сейчас шляпная мастерская  A-Patch изготавливает оба типа кепок. У Валдиса на голове кепка DarWIN’s с прямым козырьком, а у Николая - кепка NEWton’s с согнутым козырьком, классическая бейсболка. Великие Ньютон и Дарвин изображены также на стенах, также там находится художник Сальвадор Дали. Почему? Великие люди заслуживают великих шляп! "На самом деле, для нас важно, чтобы наши шапки носили счастливые и добрые люди, или чтобы они становились такими, надевая их", - добавляет Валдис.

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