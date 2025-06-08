"Качество - наша религия". Латвийские кепки покоряют мир

Кепка, кепон, кепарь, кепарик, бейсболка... Говорят, что у любимого ребенка много имен, и кепка с козырьком наглядно это демонстрирует. Она особенно дорога Валдису Верденхофу и Николаю Суховерхию, которые в своей мастерской на 19 станках изготавливают кепки с козырьком с нуля до упаковки в бумагу. "Качество - наша религия", - убеждены они.
Когда Николай и Валдис еще учились в школе, у них были свои кепки. Кепка была как символ статуса, что ты крутой парень. "Самое главное при покупке кепки - посчитать швы на козырьке. Логично, что чем их больше, тем круче парень", - смеется Николай. У Валдиса же была кепка с прямым козырьком, но "модные ходили с согнутым козырьком, поэтому я попытался согнуть его самостоятельно, и в результате просто сломал козырек", - вспоминает Валдис.