На прошедших выходных в Лос-Анджелесе прошел ежегодный международный марш-протест в защиту прав женщин SlutWalk, или "Парад шлюх", как его называют по-русски. Идея акции - напомнить о праве женщин одеваться и вести себя так, как им хочется - даже как это делают дамочки легкого поведения.