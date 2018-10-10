Ср, 10.10.2018
Я не хожу на акции протеста, но это не значит, что я выключена из происходящего. Просто я не считаю, что могу изменить ситуацию, которая сейчас есть. Алла Сигалова, хореограф и режиссер

Внимание!

Это содержание предназначено только для взрослых.

Мне уже есть 18 лет. Мне еще нет 18-ти.

В Лос-Анджелесе прошел ежегодный "Парад шлюх" Этот безумный мир!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: AFP/AP/Reuters/Scanpix

На прошедших выходных в Лос-Анджелесе прошел ежегодный международный марш-протест в защиту прав женщин SlutWalk, или "Парад шлюх", как его называют по-русски. Идея акции - напомнить о праве женщин одеваться и вести себя так, как им хочется - даже как это делают дамочки легкого поведения.

Патронесса шествия - скандальная американская модель, актриса, бывшая  стриптизерша и художник Эмбер Роуз - на этот раз вышла на улицу с плакатом, на котором было написано: "Женись на шлюхе - будет веселее!".

Участницы (которых большинство) и участники марша

протестуют против стереотипа, оправдывающего поведение насильника вызывающим или слишком привлекательным внешним видом жертвы,

и призывают положить конец устаревшему и оскорбительному по отношению к женщинам восприятию изнасилования.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gilbert Flores (@gilbertfloresphoto) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daniel Alvarez (@danielbalvarez) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alonzo Wilkins (@zoyoursmilez) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Meredith Carlson (@meredithmcarlson) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amanda Gabriel, BSN, RN (@mandagabe19) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by steve bruno (@lightdarkmatter) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @queenxcheech on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ