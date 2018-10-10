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На прошедших выходных в Лос-Анджелесе прошел ежегодный международный марш-протест в защиту прав женщин SlutWalk, или "Парад шлюх", как его называют по-русски. Идея акции - напомнить о праве женщин одеваться и вести себя так, как им хочется - даже как это делают дамочки легкого поведения.
Патронесса шествия - скандальная американская модель, актриса, бывшая стриптизерша и художник Эмбер Роуз - на этот раз вышла на улицу с плакатом, на котором было написано: "Женись на шлюхе - будет веселее!".
Участницы (которых большинство) и участники марша
протестуют против стереотипа, оправдывающего поведение насильника вызывающим или слишком привлекательным внешним видом жертвы,
и призывают положить конец устаревшему и оскорбительному по отношению к женщинам восприятию изнасилования.