Ринкевич: сокращение количества министерств не затронет МИД

По его словам, отказ от МИД "был бы очень интересным предложением в независимом государстве, которое является членом ЕС и НАТО".

Можно обсуждать разные предложения, но, по мнению "Нового Единства", самым большим источником экономии в госуправлении могла бы стать территориальная реформа самоуправлений.

По мнению Ринкевича, о сокращении количества министерств можно дискутировать, но ясно, что борьба за интересы Латвии в ЕС требует серьезной работы. "Представьте, что есть один "суперминистр", который должен отстаивать позицию Латвии и успевать на заседания семи советов, а также работать и в Латвии", - иронизирует Ринкевич.

Отвечая на вопрос о том, что еще должен успеть министр иностранных дел до своей потенциальной замены, Ринкевич сказал, что работы очень много, в том числе в связи с "Brexit" и многолетним бюджетом ЕС. Эти вопросы останутся в повестке дня следующего правительства.