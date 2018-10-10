Ср, 10.10.2018
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Ограничено движение по Яунциема гатве!

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Движение по Виенибас гатве будет затруднено до сентября.

ФОТО: ЧАС

В связи с проведением работ с 10 по 28 октября ограничено движение транспортных средств по Яунциема гатве на участке, протяженностью в один километр в направлении из центра города от ул. Трактора. Работы будут вестись поэтапно. 

Департамент сообщения Рижской думы информирует, что, в связи с заявленными предприятием Rīgas ūdens работами по прокладке водопровода, на Яунциема гатве будет ограничено движение транспортных средств, сообщает портал Riga.lv.

Работы по строительству водопровода будут начаты 10  октября и, в зависимости от погодных условий, могут продлиться до весны. Ремонтные работы будут вестись на участке, протяженностью в 6 километров, а сообщение в данной зоне будет ограничено одной полосой и светофорами. Возможны пробки!

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