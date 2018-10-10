Ограничено движение по Яунциема гатве!
10 октября 2018, 12:53
В связи с проведением работ с 10 по 28 октября ограничено движение транспортных средств по Яунциема гатве на участке, протяженностью в один километр в направлении из центра города от ул. Трактора. Работы будут вестись поэтапно.
Департамент сообщения Рижской думы информирует, что, в связи с заявленными предприятием Rīgas ūdens работами по прокладке водопровода, на Яунциема гатве будет ограничено движение транспортных средств, сообщает портал Riga.lv.
Работы по строительству водопровода будут начаты 10 октября и, в зависимости от погодных условий, могут продлиться до весны. Ремонтные работы будут вестись на участке, протяженностью в 6 километров, а сообщение в данной зоне будет ограничено одной полосой и светофорами. Возможны пробки!