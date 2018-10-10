Петров и Боширов следили за Скрипалем в Чехии в 2014 году

По данным радиостанции, россияне побывали в Чехии в октябре 2014 года. В частности, Петров останавливался в одном из отелей города Острава с 13 по 16 октября 2014 года, после чего отправился в Прагу. По данным источника, Боширов побывал в чешской столице 11 октября.

Скрипаль же прибыл в Чехию во второй половине октября того года, чтобы встретиться с чешской разведкой, сообщает радиостанция, передает Gazeta ru.