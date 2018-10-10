Петров и Боширов следили за Скрипалем в Чехии в 2014 году

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти обвиняют в отравлении экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, следили за бывшим офицером в Чехии. Об этом сообщает Český rozhlas со ссылкой на источник в разведслужбах.
По данным радиостанции, россияне побывали в Чехии в октябре 2014 года. В частности, Петров останавливался в одном из отелей города Острава с 13 по 16 октября 2014 года, после чего отправился в Прагу. По данным источника, Боширов побывал в чешской столице 11 октября.
Скрипаль же прибыл в Чехию во второй половине октября того года, чтобы встретиться с чешской разведкой, сообщает радиостанция, передает Gazeta ru.
Еще в мае СМИ писали, что Сергей Скрипаль сотрудничал с чешскими спецслужбами. Тогда сообщалось, что он посетил Прагу в 2012 году.