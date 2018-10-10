СМИ: убийство ездившего в Эстонию российского банкира связано с аферой Danske

Летом 2006 года первый зампред ЦБ РФ Андрей Козлов приехал в Эстонию, чтобы предостеречь ее власти о беспрецедентной схеме по отмыванию денег, организованной там, пишет журналистка The Daily Beast Нико Хайнс.
"Раскрытая им афера продолжилась и сделалась крупнейшей в истории операцией с грязными деньгами - скандалом с 200 млрд долларов в Danske Bank", - утверждает издание и напоминает: спустя три недели после попытки поднять тревогу в Эстонии Козлов был убит.
Издание полагает, что Козлов стал третьим ныне покойным россиянином, которого можно связать со скандалом вокруг Danske; Александр Перепиличный, чья компания пользовалась услугами эстонского отделения банка, умер при подозрительных обстоятельствах в Британии, а Сергей Магнитский, российский юрист, расследовавший хищение 230 млн долларов, умер под стражей в России. Утверждается, что подавляющая часть доходов от этого хищения была отмыта через Danske Bank, передает Inopressa.
13 сентября 2006 года три человека обстреляли Козлова и его водителя Александра Семенова. Водитель умер на месте, Козлов - на следующее утро в больнице.
"Спустя несколько часов после смерти Козлова российские официальные лица выступили с публичными предположениями, что, скорее всего, его убили в качестве мести за отзыв лицензий у нескольких небольших банков", - пишет издание.
Автор пишет, что эта несколько диковинная теория вскоре в точности "подтвердилась": российские власти нашли управляющего именно таким финансовым учреждением и обвинили его в заказе убийства. Алексей Френкель, чей "ВИП-банк" был закрыт российским Центробанком, был арестован за то, что нанял трех киллеров-украинцев для расстрела Козлова.
Издание отмечает, что Френкель настаивал и настаивает на своей невиновности, но его приговорили к 19 годам тюрьмы.
"Теперь мы можем утверждать, что в то время у Козлова были гораздо более опасные враги. В июне 2006 года чиновник ЦБ поехал в Эстонию, чтобы лично предостеречь местные власти о незаконном переводе миллиардов рублей в доллары и евро на Запад через эстонское отделение Sampo Bank. Sampo, штаб-квартира которого находилась в Финляндии, позднее, в том же году, был поглощен Danske - крупнейшим банком Дании. Приехав в Таллинн, Козлов сказал Андресу Палумаа, главе отдела борьбы с отмыванием денег в Управлении финансового надзора Эстонии, что через финансовую систему, за которой тот надзирал, идут доходы от уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в России. Козлов потребовал закрыть несколько конкретных счетов", - пишет автор.