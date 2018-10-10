СМИ: убийство ездившего в Эстонию российского банкира связано с аферой Danske

"Раскрытая им афера продолжилась и сделалась крупнейшей в истории операцией с грязными деньгами - скандалом с 200 млрд долларов в Danske Bank", - утверждает издание и напоминает: спустя три недели после попытки поднять тревогу в Эстонии Козлов был убит.

Издание полагает, что Козлов стал третьим ныне покойным россиянином, которого можно связать со скандалом вокруг Danske; Александр Перепиличный, чья компания пользовалась услугами эстонского отделения банка, умер при подозрительных обстоятельствах в Британии, а Сергей Магнитский, российский юрист, расследовавший хищение 230 млн долларов, умер под стражей в России. Утверждается, что подавляющая часть доходов от этого хищения была отмыта через Danske Bank, передает Inopressa.

13 сентября 2006 года три человека обстреляли Козлова и его водителя Александра Семенова. Водитель умер на месте, Козлов - на следующее утро в больнице.

"Спустя несколько часов после смерти Козлова российские официальные лица выступили с публичными предположениями, что, скорее всего, его убили в качестве мести за отзыв лицензий у нескольких небольших банков", - пишет издание.

Автор пишет, что эта несколько диковинная теория вскоре в точности "подтвердилась": российские власти нашли управляющего именно таким финансовым учреждением и обвинили его в заказе убийства. Алексей Френкель, чей "ВИП-банк" был закрыт российским Центробанком, был арестован за то, что нанял трех киллеров-украинцев для расстрела Козлова.

Издание отмечает, что Френкель настаивал и настаивает на своей невиновности, но его приговорили к 19 годам тюрьмы.