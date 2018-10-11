СЗК по-прежнему не планирует менять своих представителей на переговорах с партиями

Партия "KPV LV" намерена попросить СЗК делегировать на переговоры избранных в Сейм премьера Мариса Кучинскиса и председателя правления СЗК Арманда Краузе.

СЗК делегировал на переговоры председателя своей парламентской фракции Аугуста Бригманиса и председателя правления Латвийской Зеленой партии Эдгара Таварса, так как они избраны председателями входящих в СЗК партий и представляют их согласно партийным уставам.

Как сообщалось, партии продолжают переговоры о формировании правительства, инициативу которых взяли на себя НКП и партия "KPV LV".

Сегодня переговоры проведут партия "KPV LV" и национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ).

Переговоры продолжают пять партий - Новая консервативная партия (НКП), "KPV LV", ВЛ-ТБ/ДННЛ, "Новое Единство" и "Для Развития/За!".