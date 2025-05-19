Видео и фото Прорван понтонный мост через реку Огре

Муниципалитет обещает восстановить мост в ближайшие дни.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, быстрее всего уровень воды поднялся в бассейнах рек Гауя, Даугава и Лиелупе, а также в некоторых реках Курземе.

Видео: Прорван понтонный мост на реке Огре

На этой неделе также ожидаются дожди, в том числе сильные. Почва уже местами чрезмерно влажная, и вода скапливается во многих низменных местах. Речной сток продолжит увеличиваться, причем более значительное его увеличение ожидается в реках центральной и восточной части страны, где на этой неделе прогнозируются самые сильные дожди.

Пик уровня воды ожидается с 21 по 26 мая, а в Даугаве - только в конце мая. На малых реках и в верхнем течении пик наступит раньше, но в среднем и нижнем течении рек, а также на больших реках подъем будет более продолжительным.

При дальнейшем подъеме уровня воды вероятны затопления пойм.