ЕС предложит снизить "потолок цен" на российскую нефть до 50 долларов за баррель

В ходе встречи министров финансов "Группы семи" (G7), которая пройдёт в Канаде с 20 по 22 мая, Европейский Союз предложит снизить максимальную закупочную цену на российскую нефть, перевозимую по морю. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил в понедельник, 19 мая, еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис. По его словам, Комиссия ЕС подняла соответствующий вопрос во время обсуждения нового пакета экономических санкций, налагаемых на Россию за ее военное вторжение в Украину. Домбровскис не уточнил, до какого уровня Европейский Союз намерен понизить "потолок цен", однако неназванные чиновники ЕС, знакомые с ходом обсуждения, сообщили Reuters, что речь идет о 50 долларах за баррель. Сейчас "ценовой потолок" на один баррель нефти из России составляет 60 долларов.

Новые санкции против России

В настоящее время Европейский Союз готовит "самое масштабное в истории" одновременное применение нескольких режимов санкций против Москвы за агрессию РФ в Украине, о нем будет объявлено на заседании Совета ЕС по иностранным делам 20 мая. Очередной по счету, 17-й, пакет штрафных мер должен быть принят в Канаде. В его рамках в санкционные списки будут внесены 75 новых юридических и физических лиц, а также 200 судов так называемого "теневого флота", которые перевозят российскую нефть и нефтепродукты под чужими флагами в обход уже существующего эмбарго. Тем самым число лиц в этом санкционном перечне ЕС превысит 2500 человек, а судов - 300.

В рамках санкционного режима ЕС за гибридную деятельность будут введены секторальные меры, а также индивидуальные санкции против 27 физических и юридических лиц в РФ. В рамках глобального санкционного режима Евросоюза за нарушения прав человека в санкционные списки будут внесены еще 28 физических и юридических лиц из России. Кроме того, планируется ввести против России санкции за использование химического оружия. Речь идет о химических средствах подавления массовых беспорядков, которые Москва применяет как средство ведения войны в Украине.