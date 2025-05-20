Видео Как обезопасить себя от мошенников, рассылающих письма о штрафах от CSDD?

Представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс сообщил, что такие электронные письма начали приходить жителям с начала этого года: "В феврале мы получили первые сигналы о том, что люди якобы получают административные штрафы, отправленные от имени CSDD. Общественность была достаточно широко проинформирована об этом".

Подлинность уведомления о штрафе всегда можно проверить в своем личном кабинете на сайте CSDD.

Как отметила представитель Латвийского центра безопасного интернета Майя Катковска, в письме также обязательно должны быть указаны регистрационный номер автомобиля, размер штрафа и конкретный закон, который нарушил водитель.

В письме может быть указан правильный счет Госполиции, куда предлагается перечислить оплату штрафа, однако дело не в счете. Мошенники предлагают уточнить подробности по штрафу, перейдя по ссылке, и как раз через эту ссылку компьютер пользователя заражается вредоносным ПО, которое передаст злоумышленникам личные данные жертвы.

Есть и другие сценарии, как у человека можно украсть деньги через такую ссылку, отмечают журналисты. Например, ему будет предложено авторизоваться на каком-то портале, передав личные данные.

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