Видео Как обезопасить себя от мошенников, рассылающих письма о штрафах от CSDD?

Письма от мошенников, которые подделывают уведомления о штрафах от Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), получают даже те люди, у которых нет ни машины, ни водительских прав. Журналисты программы 4. studija на Латвийском телевидении выяснили, как обезопасить себя от таких злоумышленников.
Представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс сообщил, что такие электронные письма начали приходить жителям с начала этого года: "В феврале мы получили первые сигналы о том, что люди якобы получают административные штрафы, отправленные от имени CSDD. Общественность была достаточно широко проинформирована об этом".
Подлинность уведомления о штрафе всегда можно проверить в своем личном кабинете на сайте CSDD.
Как отметила представитель Латвийского центра безопасного интернета Майя Катковска, в письме также обязательно должны быть указаны регистрационный номер автомобиля, размер штрафа и конкретный закон, который нарушил водитель.
В письме может быть указан правильный счет Госполиции, куда предлагается перечислить оплату штрафа, однако дело не в счете. Мошенники предлагают уточнить подробности по штрафу, перейдя по ссылке, и как раз через эту ссылку компьютер пользователя заражается вредоносным ПО, которое передаст злоумышленникам личные данные жертвы.
Есть и другие сценарии, как у человека можно украсть деньги через такую ссылку, отмечают журналисты. Например, ему будет предложено авторизоваться на каком-то портале, передав личные данные.
Видео: Сюжет передачи 4. studija
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!