"Никто не будет выводить наши войска с наших территорий", - сказал Зеленский журналистам в Киеве, отвечая на вопрос о требованиях Москвы полностью отдать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области - четыре украинских региона, которые, по заявлениям России, аннексированы, но не полностью контролируются.

"Это мой конституционный долг, это обязанность нашей армии - защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Да, сейчас из-за агрессии есть оккупированные территории. И никто не отдаст свою землю, свою территорию, своих людей", - заявил Зеленский на брифинге.

Глава государства отметил, что этот вопрос неоднократно обсуждался с президентом США Дональдом Трампом и его командой.

"Если Российская Федерация ставит условия по выводу наших войск с нашей земли, это означает, что они не хотят прекращения огня. Потому что они четко понимают, что Украина на это не пойдет", - резюмировал Зеленский.