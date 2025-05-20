Израиль разрешит доставку "минимально необходимого" продовольствия в Газу, но возьмет сектор под полный контроль

Нетаньяху добавил, что Израиль «будет работать над тем, чтобы лишить ХАМАС возможности контролировать распределение гуманитарной помощи».

В видео, опубликованном в его телеграм-канале, Нетаньяху заявил, что с самого начала войны в Газе Израилю было необходимо предотвратить голод «как с практической, так и с дипломатической точки зрения».

«Проще говоря, другие не поддержат нас, мы не сможем выполнить миссию победы, — сказал он. — Поэтому мы решили оказывать минимальную гуманитарную помощь во время войны. Мы продвигались вперед, используя этот подход, и, конечно, обнаружили, что ХАМАС грабит часть этой помощи. Поэтому мы прекратили гуманитарную помощь».

Новостной сайт Ynet сообщил, что решение было принято без голосования в кабинете министров, чего требовали некоторые министры, и под сильным давлением США.

Ynet со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник сообщил, что этот шаг является «временной мерой на срок около недели до завершения создания центров распределения, большинство из которых будут находиться в южной части сектора Газа под контролем израильских сил обороны и будут управляться американскими гражданскими компаниями».

Несколько грузовиков с гуманитарной помощью стоят на КПП «Керем-Шалом» между Израилем и Газой. До сих пор никаких сообщений об открытии перехода не поступало Фото: Reuters

Некоторым членам кабинета Нетаньяху это решение ожидаемо не понравилось.