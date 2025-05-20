В ЕС согласовали отмену штампов на границах Шенгена

В новом соглашении предлагается отвести на постепенное введение EES шесть месяцев. "До конца этого переходного периода страны-члены продолжат вручную проставлять печати в проездных документах", - сказано в пресс-релизе. Ранее сообщалось, что EES полностью заменит штампы в загранпаспорте.

Соглашение Совета ЕС и Европарламента не означает, что EES начнут вводить уже сейчас. Дату начала постепенного запуска системы должна установить Еврокомиссия. Кроме того, достигнутое 19 мая соглашение - предварительное, его еще должны окончательно одобрить сами Совет ЕС и Европарламент.

Новая система увеличит очереди?

Цифровая система EES позволит автоматически регистрировать данные въезжающих в Шенгенскую зону и выезжающих за ее пределы, в том числе биометрические данные: отпечатки пальцев и снимок лица. Власти стран ЕС будут иметь постоянный доступ к персональным данным граждан третьих стран и истории их поездок, а также смогут контролировать, соблюдают ли те разрешенный период пребывания.

"EES значительно снизит вероятность мошенничества с идентификационными данными и превышения срока пребывания", - сказано в заявлении Совета ЕС.

Ранее в СМИ звучали опасения, что новая система не сократит, а увеличит очереди на границах Шенгенской зоны. Об этом говорили и власти Великобритании. В проекте нового регламента сказано, что страны ЕС смогут временно отключать EES, "когда интенсивность потока людей приведет к очень большому времени ожидания".