В ЕС согласовали отмену штампов на границах Шенгена

Совет ЕС и Европарламент договорились о постепенном запуске системы EES на границах Евросоюза, которая заменит штамп в загранпаспорте. Ее хотели ввести еще в 2024 году, но срок был сорван, в том числе из-за Германии.
Совет ЕС и Европарламент заключили предварительное соглашение о постепенном запуске автоматизированной пограничной системы въездов и выездов (Entry/Exit system, EES) в Евросоюз, которая заменит штампы в загранпаспорте. Об этом сообщается в понедельник, 19 мая, на сайте Совета ЕС.
Новый регламент постепенного запуска EES
Решение о введении системы было принято еще в 2017 году, ее запуск несколько раз откладывался. Последним сроком назывался 2024 год. Однако в конце прошлого года Еврокомиссия (ЕК) вновь отложила запуск EES, так как Германия, Франция и Нидерланды оказались не готовы к ее введению. Тогда ЕК потребовала создать новый регламент не одномоментного, а постепенного запуска системы.
Good news!— Polish presidency of the Council of the EU (@POLAND25EU) May 19, 2025
We reached a deal with the @Europarl_EN that will help keep our borders safe.
Member states will be able to deploy new EU digital border management system for registering the entry & exit into the Schengen area of non-EU nationals.
Congrats to all negotiators. pic.twitter.com/PwOjxbEV12
В новом соглашении предлагается отвести на постепенное введение EES шесть месяцев. "До конца этого переходного периода страны-члены продолжат вручную проставлять печати в проездных документах", - сказано в пресс-релизе. Ранее сообщалось, что EES полностью заменит штампы в загранпаспорте.
Соглашение Совета ЕС и Европарламента не означает, что EES начнут вводить уже сейчас. Дату начала постепенного запуска системы должна установить Еврокомиссия. Кроме того, достигнутое 19 мая соглашение - предварительное, его еще должны окончательно одобрить сами Совет ЕС и Европарламент.
Новая система увеличит очереди?
Цифровая система EES позволит автоматически регистрировать данные въезжающих в Шенгенскую зону и выезжающих за ее пределы, в том числе биометрические данные: отпечатки пальцев и снимок лица. Власти стран ЕС будут иметь постоянный доступ к персональным данным граждан третьих стран и истории их поездок, а также смогут контролировать, соблюдают ли те разрешенный период пребывания.
"EES значительно снизит вероятность мошенничества с идентификационными данными и превышения срока пребывания", - сказано в заявлении Совета ЕС.
Ранее в СМИ звучали опасения, что новая система не сократит, а увеличит очереди на границах Шенгенской зоны. Об этом говорили и власти Великобритании. В проекте нового регламента сказано, что страны ЕС смогут временно отключать EES, "когда интенсивность потока людей приведет к очень большому времени ожидания".
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