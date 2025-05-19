Календарь меняется - многие популярные в Латвии слова обретают свой день имени

Экспертная комиссия по календарным именам Центра государственного языка, изучив полученные предложения, приняла решение о включении новых имен в календарь. Учитывая как традицию и употребление имен, так и интересы общества, комиссия решила включить в список латышских традиционных календарных имен 6 новых женских имен и 3 мужских. Кроме того, принято решение включить в расширенный список словарей 56 новых имен различных происхождений, отразив разнообразие и переменный ландшафт имен в Латвии, сообщили TVNET в Центре государственного языка.
Комиссия, которая собирается не реже одного раза в три года, на этот раз получила значительное количество предложений - 181 предложение по пополнению списка латышских традиционных календарных имен и 78 предложений по дополнению расширенного списка дней имен.
Руководитель Центра госязыка Инесе Мухка подчеркивает: "Празднование дня имени в Латвии - общественно значимая традиция, объединяющая семьи, друзей и коллективы. Календарные имена воплощают традиции латышских имен, красоту языка и исторический опыт. Они формируют культурную память и связь между поколениями, укрепляя чувство принадлежности к латышскому языку и народу".
Традиционный список календарных имен дополнен следующими именами: Алекса (08.11); Доминика (04.02); Элиас (02.08); Франциск (11.01.); Грета (23.01.); Мадлен (23.07); Мила (19.06.); Ванесса (23.09); Вестардс (28.06.).
В свою очередь расширенный календарь дополнен следующими именами: Карло (день имени 28 января), Айдан (3 февраля), Селеста (5 февраля), Дарина (6 февраля), Дарий (6 февраля), Дарюс (6 февраля), Дастин (6 февраля), Ричмонд (7 февраля), Дуя (10 февраля), Джордана (13 февраля), Элианора (21 февраля), Демид (22 февраля), Тильда (14 марта), Аделаина (18 марта), Джозеф (19 марта), Фрейя (20 марта), Абигайла (21 марта), Казимир (24 марта), Аннике (10 апреля), Хиония (20 апреля), Реймонд (29 апреля), Эзерс (26 мая), Тейлор (26 мая), Лиора (27 мая), Вилле (28 мая), Ратмир (15 июня), Летия (30 июня), Эммет (3 июля), Маргрет (13 июля), Мариам (22 июля), Аннабель (26 июля), Эдмонт (29 июля), Элиан (2 августа), Скотт (6 августа), Ауде (10 августа), Ленни (18 августа), Мелика (19 августа), Мелина (19 августа), Мелодия (19 августа), Валгундис (23 августа), Аглая (26 августа), Йоханнес (27 августа), Йонас (27 августа), Рубен (29 августа), Бейлия (3 сентября), Амбер (4 сентября), Луна (7 сентября), Мигель (29 сентября), Туве (4 октября), Шарлиз (5 ноября), Теона (9 ноября), Фредрик (14 ноября), Беверина (19 ноября), Коннор (26 ноября), Никлаус (6 декабря), Артемида (20 декабря).
Кроме того, комиссия решила уточнить в расширенном списке словарей написание следующих имен на современном латышском литературном языке и латгальском письменном языке (LTG): Сейман (день имени 5 января), Мора (LTG: Муора) (25 марта), Борбула (LTG: Буорбула) (25 апреля), Йонь (LTG: Юонь) (24 июня), Повулс (LTG: Пуовулс) (29 июня), Бартуль (24 августа), Мейкульш (6 декабря).
Решения приняты на основании определенных критериев: происхождение имени, значение, хорошее звучание, стабильность использования, соответствие латышской словесной традиции и количество носителей.
Все изменения вступят в силу с 1 января 2026 года, когда эти имена появятся и в печатных календарях.
Целью экспертной комиссии по календарным именам является поддержание и развитие латышской традиции. В составе комиссии действуют 10 членов, уполномоченных следующими структурами: Центр государственного языка, Институт латышского языка Латвийского университета, Агентство латышского языка, Департамент записи актов гражданского состояния Министерства юстиции, Департамент государственного права Министерства юстиции, Управление по делам гражданства и миграции. Состав комиссии обеспечивает лингвистическую, правовую и административную компетенцию в принятии решений об актуализации календарных имен.
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