Календарь меняется - многие популярные в Латвии слова обретают свой день имени

Экспертная комиссия по календарным именам Центра государственного языка, изучив полученные предложения, приняла решение о включении новых имен в календарь. Учитывая как традицию и употребление имен, так и интересы общества, комиссия решила включить в список латышских традиционных календарных имен 6 новых женских имен и 3 мужских. Кроме того, принято решение включить в расширенный список словарей 56 новых имен различных происхождений, отразив разнообразие и переменный ландшафт имен в Латвии, сообщили TVNET в Центре государственного языка.