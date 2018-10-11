У "KPV LV" и ВЛ-ТБ/ДННЛ совпадают мнения об образовании на государственном языке
11 октября 2018, 18:40
У партии "KPV LV" и национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) совпадают мнения об образовании на государственном языке и некоторых реформах.
После встречи партий лидер "KPV LV" Алдис Гобземс сказал, что переговоры были очень конструктивными и результативными. Обе партии нашли достаточно точек соприкосновения - в вопросах образования на государственном языке в школах и детских садах, реформы образования, территориальной реформы, государственного управления, демографии.
Представитель ВЛ-ТБ/ДННЛ Роберт Зиле также оценил переговоры как конструктивные и содержательные. О должностях и о том, какая партия возьмет на себя формирование правительства, участники встречи не говорили.