У "KPV LV" и ВЛ-ТБ/ДННЛ совпадают мнения об образовании на государственном языке

После встречи партий лидер "KPV LV" Алдис Гобземс сказал, что переговоры были очень конструктивными и результативными. Обе партии нашли достаточно точек соприкосновения - в вопросах образования на государственном языке в школах и детских садах, реформы образования, территориальной реформы, государственного управления, демографии.

Представитель ВЛ-ТБ/ДННЛ Роберт Зиле также оценил переговоры как конструктивные и содержательные. О должностях и о том, какая партия возьмет на себя формирование правительства, участники встречи не говорили.