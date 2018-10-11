Чт, 11.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

У "KPV LV" и ВЛ-ТБ/ДННЛ совпадают мнения об образовании на государственном языке

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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

У партии "KPV LV" и национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) совпадают мнения об образовании на государственном языке и некоторых реформах.

После встречи партий лидер "KPV LV" Алдис Гобземс сказал, что переговоры были очень конструктивными и результативными. Обе партии нашли достаточно точек соприкосновения - в вопросах образования на государственном языке в школах и детских садах, реформы образования, территориальной реформы, государственного управления, демографии.

Представитель ВЛ-ТБ/ДННЛ Роберт Зиле также оценил переговоры как конструктивные и содержательные. О должностях и о том, какая партия возьмет на себя формирование правительства, участники встречи не говорили.

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