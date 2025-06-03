Рютте официально пригласил Зеленского на саммит НАТО

Как сообщается, в понедельник, 2 июня, во время встречи Марк Рютте лично передал Зеленскому приглашение на саммит НАТО, после чего президент Украины заявил, что его страна будет представлена на саммите альянса.

Пока неизвестно, в каких именно мероприятиях в рамках саммита НАТО примет участие президент Украины, отмечают источники нидерландского новостного агентства ANP.

Ранее обсуждалось, что Зеленский мог бы участвовать во встрече министров обороны или иностранных дел НАТО, мероприятиях вне официальной программы саммита или в ужине лидеров НАТО, который организует король Нидерландов Виллем-Александр.

Ранее СМИ писали, что США якобы выступали против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО. Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг эту информацию.