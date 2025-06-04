Зеленский проводит перестановки в руководстве Вооруженных сил Украины

"Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим объединенными силами, чтобы он мог на сто процентов сосредоточиться на фронте", - заявил президент.

Россияне нанесли в воскресенье ракетный удар по местонахождению учебных подразделений сухопутных войск украинской армии, убив 12 и ранив более 60 военнослужащих. После этого нападения Драпатый заявил в соцсетях, что уйдет в отставку. Однако во вторник после разговора с президентом он заявил, что останется в вооруженных силах.

Драпатый считается одним из самых способных генералов Украины, и недавно ему удалось стабилизировать ситуацию на Покровском фронте.

Зеленский также назначил Олега Апостола главой десантных войск, а Роберта Бровди - главой сил беспилотных систем. Президент также сообщил, что Вадим Сухаревский в качестве нового заместителя командующего Восточным оперативным командованием модернизирует всю командную структуру.