Бельгийский истребитель сожгли во время техобслуживания

Истребитель F-16 Fighting Falcon оказался полностью разрушен из-за взрыва на военной базе в Бельгии. Об этом сообщает портал 7SUR7.be
Инцидент произошел в коммуне Флорен в Валлонии. Как отмечается, воздушное судно во время взрыва находилось на земле на плановом техобслуживании. Из-за произошедшего пострадали два человека, им оказали помощь на месте. Еще один самолет получил повреждения, однако размер ущерба не указывается.
Как передает NOS, пострадавшие — техники, а F-16 в результате произошедшего полностью сгорел. Отмечается, что самолет был припаркован в конце взлетно-посадочной полосы, внутри него никого не было.
Чем именно вызван взрыв, пока не сообщается. Расследованием произошедшего занимается Управление авиационной безопасности, передает Lenta ru.
В коммуне Флорен базируются 20 истребителей F-16. Всего на вооружении Бельгии в настоящее время стоят 34 таких самолета.