Берлин заявил о кибератаках на стратегически важные инфраструктуры

Как указывается в докладе BSI, с 1 июля 2017 года по 31 мая 2018 года в ведомство поступили 145 соответствующих сообщений от немецких операторов, большинство из них - из сферы инфотехнологий и телекоммуникаций, а также из энергетического сектора. Вероятность успешности нападений на дигитализированные инфраструктуры повышается, поскольку увеличивается число уязвимых мест, инфраструктуры становятся все сложнее, а объем данных возрастает во много раз, отмечают авторы доклада.

По данным германского ведомства по кибербезопасности, количество вредоносных программ уже превысило 800 миллионов - ежедневно добавляются около 390 тысяч новых их вариантов. "Известные семейства вредоносных программных средств непрерывно изменяются, совершенствуются, снабжаются дополнительными вредоносными функциями", - говорится в докладе, передает Korrespondent.net.