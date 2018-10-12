Синоптики обещают еще недельку бабьего лета

Наслаждаться солнечными красками золотой осени можно будет и на предстоящих выходных, и на новой неделе. Синоптики прогнозируют, что в субботу и воскресенье при ясной и тихой погоде дневная температура воздуха повысится до +21 градусf. Бабье лето продолжится и на новой неделе, но температура воздуха постепенно будет снижаться, а к середине недели увеличится облачность и местами пойдут дожди.
В субботу и воскресенье столбик термометра будет подниматься до +21 градусов. Ночная температура воздуха на выходных составит +7+10 градусов.
Начало новой недели тоже ожидается теплым. В понедельник при малооблачном небе и умеренном южном ветре воздух прогреется до +17 градусов. Такую же погоду синоптики прогнозируют и во вторник, но в северных районах Курземе и Видземе облачность повысится и возможны кратковременные дожди.
В середине новой недели кратковременные дожди ожидаются во многих районах страны. Днем столбик термометра не поднимется выше +16 градусов. К концу новой недели, согласно нынешним прогнозам, дневная температура воздуха снизится до +11+12 градусов, а ночная - до +4+7 градусов.