Синоптики обещают еще недельку бабьего лета

Наслаждаться солнечными красками золотой осени можно будет и на предстоящих выходных, и на новой неделе. Синоптики прогнозируют, что в субботу и воскресенье при ясной и тихой погоде дневная температура воздуха повысится до +21 градусf. Бабье лето продолжится и на новой неделе, но температура воздуха постепенно будет снижаться, а к середине недели увеличится облачность и местами пойдут дожди.