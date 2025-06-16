VDD задержала и допросила Алексея Росликова. Комментарий службы

Более подробных комментариев служба не дала.

Партия "Стабильности!" в пресс-релизе указала, что решение VDD возбудить дело против Росликова вызывает недоумение.

Росликов заявил, что в середине 1930-х годов в Германии и примерно в то же время и в Советском Союзе также было принято бороться с инакомыслящими с помощью органов безопасности. "Действия некоторых латвийских органов безопасности начинают напоминать этот тоталитарный режим, действия которого мы всегда осуждали", - считает депутат.

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Росликов надеется, что это просто совпадение и VDD "завершит уголовный процесс так же быстро, как и начала, потому что поймет абсурдность оснований для его возбуждения". Оппозиционный депутат также считает, что действия VDD вызывают опасения, что учреждение используется как орудие политической власти в борьбе с оппозицией.

В начале февраля этого года VDD провела беседу с Росликовым в связи с его публичными высказываниями против латышей.

Как сообщалось, 5 июня Росликов был выдворен из зала заседаний парламента. Выступая в дебатах о декларации "об устранении последствий русификации", Росликов с трибуны Сейма говорил по-русски, что является нарушением регламента парламента.

На повышенных тонах депутат заявил, что русскоязычные тоже стояли на баррикадах вместе с латышами, и задал риторический вопрос: что еще будет придумано для русскоязычных - отдельные "закрытые зоны, закон, согласно которому русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское?".

Он подчеркнул, что в Латвии значительная часть населения - русские, которые ежедневно говорят дома по-русски, но при этом участвуют в развитии страны, и без них страна развиваться не сможет.

В конце обращения Росликов по-русски заявил: "Русский язык - наш язык!", - после чего было принято решение отстранить его от участия в заседании и выдворить из зала.