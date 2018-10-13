Пентагон сообщил о взломе своей базы данных

Пентоган рассказал, что взлом базы данных ведомства привел к утечке данных сотрудников министерства. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на Associated Press.
По словам источника агентства, речь идет о взломе данных о поездках сотрудников ведомства — как военнослужащих, так и гражданского персонала.
По предварительным оценкам, утечка коснулась около 30 тыс. человек, но эта цифра может возрасти. Похищенные данные включают в том числе информацию о кредитных картах сотрудников, подчеркивает агентство, передает Gazeta ru.
Отмечается, что утечка могла произойти несколько месяцев назад, однако обнаружили ее лишь недавно. Официальный представитель Пентагона утверждает, что взлом произошел со стороны коммерческого поставщика. В ведомстве указывают, что в настоящий момент оценивают масштабы инцидента, но уточняют, что секретная информация похищена не была.