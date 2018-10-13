Израиль прекратил поставки топлива в сектор Газа

"Израиль не будет мириться с ситуацией, при которой с одной стороны поставки топлива в Газу продолжаются, а с другой − применяется насилие в отношении солдат армии обороны Израиля", − заявил Либерман.

По его словам "ХАМАС приветствует проведение террористических атак и призывает палестинцев на Западном берегу реки Иордан нападать на израильских военнослужащих".

Ранее сообщалось, что в пятницу, 12 октября, на границе сектора Газа возобновились массовые протесты, в ходе которых погибли, по меньшей мере, шестеро палестинцев.

Напомним, в августе Израиль закрыл единственный КПП на границе с сектором Газа, передает Korrespondent.net.

С марта этого года на границе с Израилем проходят регулярные акции протеста палестинцев против блокады сектора. За пять месяцев беспорядков погибли около 150 демонстрантов. С израильской стороны за это время погиб один военнослужащий.