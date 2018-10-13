Сб, 13.10.2018
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В Черном море затонул теплоход

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Море

ФОТО: Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix

Теплоход под флагом Панамы с грузом металлолома на борту затонул в Черном море на глубине почти 2 тыс. м, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Росморречфлота.

По имеющимся данным, на борту судна находились восемь человек экипажа, всех их удалось спасти.

«От капитана судна поступил сигнал бедствия об увеличении крена теплохода, все члены экипажа — два гражданина Турции и шесть граждан Азербайджана, были спасены, судно затонуло на глубине 1900 метров», — рассказал представитель Росморречфлота, передает Gazeta ru.

Сообщается, что судно находилось в 50 милях от берега (92,6 км).

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