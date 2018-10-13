Сб, 13.10.2018
Мы обязательно заедем в деревню Бобровка в Сибири, где находятся 50 домов, обитатели которых говорят между собой по-латышски. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

Эрдоган напомнил Трампу о независимости правосудия Турции

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Тайип Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган написал в своем твиттере, что турецкое правосудие не зависит от других стран.

«Уважаемый президент [США Дональд] Трамп, как я всегда подчеркивал, турецкий суд принял свое решение независимым образом», — прокомментировал Эрдоган решение турецкого суда об освобождении пастора Эндрю Брансона.

В своем посте турецкий лидер отметил официальный аккаунт Трампа, передает Gazeta ru.

Он также выразил надежду, что США и Турция продолжать союзническое сотрудничество и будут совместно противостоять мировым террористическим угрозам.

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