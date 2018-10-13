Эрдоган напомнил Трампу о независимости правосудия Турции

«Уважаемый президент [США Дональд] Трамп, как я всегда подчеркивал, турецкий суд принял свое решение независимым образом», — прокомментировал Эрдоган решение турецкого суда об освобождении пастора Эндрю Брансона.

Он также выразил надежду, что США и Турция продолжать союзническое сотрудничество и будут совместно противостоять мировым террористическим угрозам.