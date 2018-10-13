На Португалию и Испанию надвигается ураган Лесли

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные Национального центра США по наблюдению за ураганами в среду, 13 октября.

Лесли движется на северо-восток со скоростью 61 км/ч. Сейчас скорость ветра составляет 120 км/час. Шторм первой категории уже зафиксирован в 500 километрах к северо-западу от Лиссабона, передает Korrespondent.net.