На Португалию и Испанию надвигается ураган Лесли
13 октября 2018, 22:08
Ураган Лесли быстро надвигается на страны Пиренейского полуострова – Португалию и Испанию. Ожидаются мощные ливни, сильный ветер и шторм на море.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные Национального центра США по наблюдению за ураганами в среду, 13 октября.
Лесли движется на северо-восток со скоростью 61 км/ч. Сейчас скорость ветра составляет 120 км/час. Шторм первой категории уже зафиксирован в 500 километрах к северо-западу от Лиссабона, передает Korrespondent.net.
Ожидается, что Лесли накроет Азорские и Канарские острова, а также Мадейру, прежде чем двинется дальше Пиренеями и затронет Марокко.