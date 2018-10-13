Сб, 13.10.2018
Мы обязательно заедем в деревню Бобровка в Сибири, где находятся 50 домов, обитатели которых говорят между собой по-латышски. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

На Португалию и Испанию надвигается ураган Лесли

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ФОТО: The Canadian Press/Press Association Images/Scanpix

Ураган Лесли быстро надвигается на страны Пиренейского полуострова – Португалию и Испанию. Ожидаются мощные ливни, сильный ветер и шторм на море.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные Национального центра США по наблюдению за ураганами в среду, 13 октября.

Лесли движется на северо-восток со скоростью 61 км/ч. Сейчас скорость ветра составляет 120 км/час. Шторм первой категории уже зафиксирован в 500 километрах к северо-западу от Лиссабона, передает Korrespondent.net.

Ожидается, что Лесли накроет Азорские и Канарские острова, а также Мадейру, прежде чем двинется дальше Пиренеями и затронет Марокко.

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