100 лет истории за 4 минуты: впечатляющее видео к юбилею Латвии
14 октября 2018, 9:00
К 100 летию государства создан видеоклип, который позволяет вспомнить все самые значительные события в истории Латвии. Режисер видео - лауреат "Большого Кристапа" Юрис Курсиетис, автор идеи и инициатор - банк Citadele.
"Видео создано как подарок Латвии на 100-летие, вспоминание все самых важных и значимых моментов и событий в нашей истории. Создан рассказ о нас, латвийских жителях и всех, для сердец которых близка Латвия - смелых, богатых духом", - отметил председатель правления банка Гунтис Белявскис.
"События исторической хроники мы выбирали основываясь на персональный взгляд. По нашему мнению, именно эти ключевые повороты истории не только объединили, но и вдохновили латвийский народ", - отметил режиссер видео Юрис Курсиетис.