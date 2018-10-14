100 лет истории за 4 минуты: впечатляющее видео к юбилею Латвии

"Видео создано как подарок Латвии на 100-летие, вспоминание все самых важных и значимых моментов и событий в нашей истории. Создан рассказ о нас, латвийских жителях и всех, для сердец которых близка Латвия - смелых, богатых духом", - отметил председатель правления банка Гунтис Белявскис.