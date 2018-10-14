Вс, 14.10.2018
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100 лет истории за 4 минуты: впечатляющее видео к юбилею Латвии

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

К 100 летию государства создан видеоклип, который позволяет вспомнить все самые значительные события в истории Латвии. Режисер видео - лауреат "Большого Кристапа" Юрис Курсиетис, автор идеи и инициатор - банк Citadele.

"Видео создано как подарок Латвии на 100-летие, вспоминание все самых важных и значимых моментов и событий в нашей истории. Создан рассказ о нас, латвийских жителях и всех, для сердец которых близка Латвия - смелых, богатых духом", - отметил председатель правления банка Гунтис Белявскис.

"События исторической хроники мы выбирали основываясь на персональный взгляд. По нашему мнению, именно эти ключевые повороты истории не только объединили, но и вдохновили латвийский народ", - отметил режиссер видео Юрис Курсиетис.

 

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