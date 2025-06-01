ВИДЕО Мэры без допуска к государственной тайне - реальность

На данный момент разрешение выдано только мэру Риги. Пресс-служба Вилниса Кирсиса подтвердила, что он его получил. В Службе госбезопасности пояснили: для полноценного исполнения обязанностей мэра столицы и принятия решений, связанных с безопасностью страны, Кирсис регулярно должен иметь доступ к информации, представляющей государственную тайну - например, об угрозах и рисках.

Полугодовая проверка исполнительных директоров и их замов свидетельствует: процедура оценки политического руководства может затянуться. Несмотря на новые нормы, после выборов мэры без допуска к гостайне могут остаться на своих постах.

В отличие от исполнительных директоров, политическое руководство муниципалитетов автоматически не теряет должность при отказе в доступе. Отказ или аннулирование допуска можно обжаловать сначала у генерального прокурора, а затем - в суде.

При необходимости решение может принять сама дума или Министерство охраны среды и регионального развития. Мэр может не уходить в отставку, и его может защищать коалиция. Таким образом, процесс избавления от мэра без допуска может растянуться еще минимум на полгода.

Министр по делам самоуправлений ранее уже отмечала, что ожидания от закона были выше. Перед выборами ее позиция стала более жесткой: в случае необходимости министерство задействует "процедуру отстранения".

В отдельных случаях службы могут предварительно оценить вероятность получения человеком допуска к секретной информации. Это позволило бы избежать ситуации, когда избиратели голосуют, не зная, получит ли их кандидат необходимое разрешение.

Тем не менее большинство лидеров партий, представленных в парламенте, подчеркивают: в случае с местным самоуправлением это практически невозможно и законом не предусмотрено. Руководство партий не может нести ответственность за каждого своего кандидата в муниципалитетах.

Бывший премьер и экс-министр внутренних дел Марис Кучинскис, сам поддержавший поправки, признает: они несовершенны. По его словам, реальность такова, что мэр без допуска сможет долгое время оставаться у власти. И это - неправильно.

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