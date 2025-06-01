ВИДЕО Мэры без допуска к государственной тайне - реальность

На следующих выходных по всей Латвии пройдут муниципальные выборы. Но доверие избирателей - не единственное, что предстоит завоевать кандидатам. Теперь у глав самоуправлений и их заместителей должно быть разрешение на доступ к государственной тайне. Такие поправки инициировал президент Латвии, который подчеркнул: в условиях угроз чрезвычайно важно, чтобы органы местной власти могли оперативно реагировать и действовать, сообщает передача Nekā personīga.
Политическим руководителям самоуправлений, возможно, придется иметь дело с анализом угроз, подготовленным спецслужбами и армией. Год назад обязательным стало получение спецдопуска для исполнительных директоров муниципалитетов. Без него они теряли должность. Но с мэрами и их заместителями все сложнее: даже если доступ не получен, лишить их мандата непросто.
Как раз год назад вступили в силу изменения, инициированные президентом, согласно которым исполнительные директора и их заместители обязаны получать спецразрешение на работу с гостайной.
Известно, что Реймонд Олехно, исполнительный директор Резекненского края, не получил допуск: были зафиксированы факты, дающие основания сомневаться в его надежности и способности хранить тайну. В "мешках КГБ" содержится информация о том, что он некогда был агентом Комитета госбезопасности под псевдонимом Жанис. В прошлом году суд постановил, что сотрудничество с КГБ не было осознанным. Тем не менее, как выяснила Nekā personīga, в Службе госбезопасности (VDD) подтверждают: Олехно отказ не оспорил и больше не работает в думе.
Еще восьми должностным лицам муниципалитетов доступ выдан на ограниченный срок.
Проверка всех исполнительных директоров и их замов длилась полгода. Союз самоуправлений Латвии направил в соответствующие службы письмо с призывом не затягивать решение вопроса.
В службе безопасности пояснили: в ряде случаев установленный законом срок проверки в три месяца приходилось продлевать для углубленного анализа. Нужно было оценить, были ли у самоуправлений прежде договоры о сотрудничестве с Россией, контакты с лицами из РФ и Беларуси, а также поездки должностных лиц в эти недружественные Латвии страны.
После выборов допуск к государственной тайне потребуется и новым мэрам и их заместителям. Однако эти изменения вызвали жесткое сопротивление со стороны Ассоциации крупных городов Латвии.
Некоторые председатели дум публично выражали скепсис. С одной стороны, они соглашались, что мэру - главе комиссии по гражданской обороне - доступ необходим. С другой - опасались, что эта система может быть использована как инструмент борьбы с политическими конкурентами, поскольку правящие партии имеют большее влияние на спецслужбы.
Отстраненный мэр Резекне Александр Барташевич уже заявил, что допуска к гостайне ему не дадут.
С трибуны Сейма его публично поддержал лидер партии "Латвия на первом месте" и представитель парламентской оппозиции Айнар Шлесерс. Вместе с партией Алексея Росликова они были единственными, кто не поддержал эти поправки год назад. Теперь оба участвуют в выборах в Рижскую думу, и им тоже потребуется допуск.
На данный момент разрешение выдано только мэру Риги. Пресс-служба Вилниса Кирсиса подтвердила, что он его получил. В Службе госбезопасности пояснили: для полноценного исполнения обязанностей мэра столицы и принятия решений, связанных с безопасностью страны, Кирсис регулярно должен иметь доступ к информации, представляющей государственную тайну - например, об угрозах и рисках.
Полугодовая проверка исполнительных директоров и их замов свидетельствует: процедура оценки политического руководства может затянуться. Несмотря на новые нормы, после выборов мэры без допуска к гостайне могут остаться на своих постах.
В отличие от исполнительных директоров, политическое руководство муниципалитетов автоматически не теряет должность при отказе в доступе. Отказ или аннулирование допуска можно обжаловать сначала у генерального прокурора, а затем - в суде.
При необходимости решение может принять сама дума или Министерство охраны среды и регионального развития. Мэр может не уходить в отставку, и его может защищать коалиция. Таким образом, процесс избавления от мэра без допуска может растянуться еще минимум на полгода.
Министр по делам самоуправлений ранее уже отмечала, что ожидания от закона были выше. Перед выборами ее позиция стала более жесткой: в случае необходимости министерство задействует "процедуру отстранения".
В отдельных случаях службы могут предварительно оценить вероятность получения человеком допуска к секретной информации. Это позволило бы избежать ситуации, когда избиратели голосуют, не зная, получит ли их кандидат необходимое разрешение.
Тем не менее большинство лидеров партий, представленных в парламенте, подчеркивают: в случае с местным самоуправлением это практически невозможно и законом не предусмотрено. Руководство партий не может нести ответственность за каждого своего кандидата в муниципалитетах.
Бывший премьер и экс-министр внутренних дел Марис Кучинскис, сам поддержавший поправки, признает: они несовершенны. По его словам, реальность такова, что мэр без допуска сможет долгое время оставаться у власти. И это - неправильно.
Видео: Сюжет Nekā personīga
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