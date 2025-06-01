ВИДЕО Недвижимость у стратегических объектов скупают лица из "черного списка" Службы госбезопасности

"Есть выражение, которое многие знают: генералы всегда пытаются выиграть предыдущую войну, только лучше. Предыдущая война - это то, что мы сейчас видим в Украине. Если нынешний или будущий хозяин Кремля захочет атаковать Запад, страны Балтии или Финляндию, эти атаки могут быть совершенно иными. Нам нужно думать, как реагировать на такие угрозы. Речь идет не только о традиционных силах, но и о так называемых полувоенных условиях, когда противник пытается ослабить нас, чтобы мы сами сдались. Война идет не за оккупацию территории, а за контроль над ней".