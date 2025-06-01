ВИДЕО Недвижимость у стратегических объектов скупают лица из "черного списка" Службы госбезопасности

Снимки со спутниковой разведки показывают, что Россия начала строительство военных баз у границы с Финляндией. НАТО считает: таким образом Кремль готовится к тому моменту, когда закончится война в Украине, чтобы сразу перебросить силы на новые позиции. Эти действия вызывают особую тревогу, поскольку новый военный фронт Россия открывает, пока еще продолжается война. До сих пор мы считали: пока Путин убивает украинцев, посылать своих солдат в другие места он не станет, сообщает передача телеканала TV3 Nekā personīga.
Россия наращивает военное присутствие у финской границы, строя новые и расширяя уже существующие базы. Вероятно, это реакция на вступление Финляндии в НАТО. По мнению военных аналитиков, эти действия должны вызывать беспокойство и в Латвии.
Россия разместила не менее 130 военных палаток в Каменске, примерно в 60 километрах от границы с Финляндией. В Петрозаводске возводятся хранилища для бронетехники. Восстанавливается арктическая база Североморск-2. Все это видно на спутниковых снимках, опубликованных газетой The New York Times. На фотографиях запечатлены не только ряды палаток, но и военная техника, площадки для ремонта истребителей, а также восстановленные вертолетные базы, которые долгое время не использовались. Глава управления стратегии Сил обороны Финляндии генерал-майор Сами Нурми заявил, что военные "очень тщательно" следят за маневрами Москвы и задача Финляндии как члена НАТО - "готовиться к худшему".
Председатель Комитета по надзору за разведкой парламента Финляндии Матс Лефстрем, недавно посетивший Ригу, убежден, что финны способны сохранить мир в своей стране, несмотря на российские планы и маневры на границе.
"Конечно, финские официальные лица и военные внимательно отслеживают всю поступающую информацию. У нас есть различные методы ее сбора и получения, но, к сожалению, я не могу раскрывать детали, поскольку она относится к информации наивысшего уровня секретности в финском парламенте. Когда в Украине наступит мир, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить мир и в Европе. Мы не хотим военных конфликтов нигде на территории Европы. Главная задача Сил обороны Финляндии - обеспечить мир. Мы не заинтересованы в военной эскалации и работаем над собственной безопасностью, чтобы четко обозначить - проверять нас на прочность не стоит".
Финская пограничная служба объявила, что завершила строительство первых 35 километров из 200-километрового забора на границе с Россией. Эта граница, в отличие от латвийской, уже больше года полностью закрыта. Так Финляндия противостоит гибридной операции Москвы, направляющей к ее рубежам нелегальных мигрантов. Эксперт Таллиннского международного центра безопасности и обороны Марек Кохв в интервью программе заявил, что единственным средством сдерживания России является собственное вооружение:
"Россия строит инфраструктуру не только у финской границы, но и восстанавливает базы на границах со странами Балтии. Пока эти базы используются для подготовки войск, отправляющихся в Украину. Пока война там продолжается, чрезмерно беспокоиться не следует. Нам надо учитывать три вещи: чего хочет Россия, какими возможностями и потенциалом она обладает. Наша задача как стран ЕС и НАТО - исключить возможность нападения, и сделать мы это можем, только подготовившись сами".
Создание новых баз, скорее, свидетельствует о страхах России, считает бывший глава Бюро по защите Сатверсме (SAB) Янис Кажоциньш. На севере России находится стратегически важный порт с атомными подлодками. Если доступ к нему перекроют Скандинавские страны, это станет серьезной угрозой:
"Пока Финляндия не была членом НАТО, с ней можно было меньше считаться. Но теперь, если Россия нападет на страны Балтии, вполне вероятен контрудар со стороны Финляндии на восток, что прервет линии коммуникации с Кольским полуостровом. А Кольский полуостров для России имеет абсолютный приоритет. В Мурманске находится Северный флот и значительная часть их атомных подлодок. Для России это крайне важно, и теперь для нее эта территория стала гораздо более уязвимой".
Сандис Шрадерс, исследователь Латвийского института внешней политики, член правления Латвийской трансатлантической организации:
"Такие базы - не новость. Новость в том, что Россия способна вести подобные работы, даже ведя активные военные действия в Украине. Подобные базы существуют и рядом с границами Латвии и Эстонии. Международные СМИ подчеркивают создание новых баз у границы с Финляндией, которая недавно вступила в НАТО, но точно такие же объекты могут появиться и у границ стран Балтии. Мы также знаем, что воинские подразделения, размещенные в Калининграде, предназначены для того, чтобы блокировать подход НАТО к странам Балтии, если Россия начнет агрессию".
Журналист Nekā personīga: "С точки зрения стратегии: являются ли базы, расположенные ближе к границе стран Балтии, угрозой для Латвии?"
Сандис Шрадерс: "Несомненно, это угроза для Латвии. Мы рады, что Финляндия и Швеция наконец-то вступили в систему коллективной безопасности. Однако эти базы в случае, если Россия начнет короткую войну против одной из стран Балтии, могут быть использованы для того, чтобы воспрепятствовать помощи со стороны Финляндии и Швеции. Поэтому эти базы крайне важны, и нам стоит беспокоиться не меньше, чем финнам".
Пять лет назад Финляндия начала ограничивать круг лиц, которым разрешается продавать недвижимость. Причиной стало обнаружение на одном из островов в архипелаге между Финляндией и Швецией собственности, буквально усеянной камерами наблюдения и датчиками движения, оборудованной вертолетной площадкой и девятью пристанями для лодок. Возникли подозрения, что российский бизнесмен, связанный также с Латвией, готовил остров для возможных диверсий и атак со стороны российской армии.
В сентябре прошлого года министр обороны Финляндии заявил о намерении полностью запретить российским гражданам приобретать недвижимость в стране. В апреле парламент единогласно одобрил этот закон. Теперь власти намерены особенно тщательно проверить уже приобретенные такими лицами объекты.
Матс Лефстрем:
"Мы очень внимательно отслеживаем сделки по приобретению земель и зданий рядом с военными объектами и другой критической инфраструктурой. Парламент принял закон, запрещающий гражданам стран вне Евросоюза покупать землю и недвижимость, чтобы защитить нашу военную и критически важную инфраструктуру".
Латвийский парламент подобный закон пока не принял. Депутаты рассматривали его во втором чтении еще два месяца назад, 27 марта. По данным Юридической комиссии Сейма, третье чтение может состояться до закрытия весенней сессии. Во втором чтении против проголосовали семь депутатов от партии "Стабильности!" и восемь от партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте".
Против голосовали:
"Стабильности!"
Светлана Чулкова, Екатерина Дрелинга, Илья Иванов, Ефимий Клементьев, Дмитрий Коваленко, Наталья Марченко-Иодко, Амил Салимов.
"Латвия на первом месте"
Кристап Криштопанс, Марцис Йенцитис, Линда Лиепиня, Илзе Стобова, Айнар Шлесерс, Ричард Шлесерс, Эдмунд Зивтиньш.
Виктория Плешкане (внефракционный депутат).
Кристап Криштопанс, депутат Сейма ("Латвия на первом месте"), 6 февраля 2025 года:
"На первый взгляд кажется - какая замечательная идея! (…) Но вы направьте этот вопрос в "Новое Единство", пусть объясняют большое число граждан третьих стран, которые уже находятся на наших улицах. Я живу на улице Стабу и скоро сам стану там меньшинством. Их уже сотни тысяч. Вот что следует решать, а не этот вопрос".
Учитывая совершенные Россией диверсионные акции и другие вредоносные действия в Европе, в том числе и в Латвии, Служба государственной безопасности (VDD) считает принятие закона необходимым. Он поможет предотвратить попытки граждан государств-агрессоров проводить разведку стратегических объектов и готовить атаки на них.
Ответ VDD передаче Nekā personīga:
"На основании полученной информации VDD в последние годы провела несколько проверок в отношении граждан России, владеющих недвижимостью рядом со стратегически важными объектами в Латвии. В отдельных случаях служба установила наличие угроз для национальной безопасности. По рекомендации VDD эти граждане были включены в черный список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию".
Янис Кажоциньш:
"Есть выражение, которое многие знают: генералы всегда пытаются выиграть предыдущую войну, только лучше. Предыдущая война - это то, что мы сейчас видим в Украине. Если нынешний или будущий хозяин Кремля захочет атаковать Запад, страны Балтии или Финляндию, эти атаки могут быть совершенно иными. Нам нужно думать, как реагировать на такие угрозы. Речь идет не только о традиционных силах, но и о так называемых полувоенных условиях, когда противник пытается ослабить нас, чтобы мы сами сдались. Война идет не за оккупацию территории, а за контроль над ней".
Почти 700 шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием, были высланы из Европы, что значительно ограничило возможности России вербовать агентов на местах. Визовые режимы ужесточились, гражданам России стало гораздо труднее попасть в Европу. Эксперт из Эстонии Марек Кохв считает, что это сделало гибридные атаки России на Западе, особенно в Европе, гораздо опаснее. Вербовка агентов происходит через Telegram-каналы, где предлагают короткие, срочные вакансии без специальной подготовки. Из-за этого диверсии могут привести к гораздо большим жертвам - неопытные агенты легко совершают критические ошибки.
Видео: Сюжет Nekā personīga
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!