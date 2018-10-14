Рекорд побит! Воскресенье стало самым теплым 14 октября в истории метеонаблюдений

Прежде самая высокая температура воздуха 14 октября в Латвии была зарегистрирована в 1979 году в Елгаве - +19,7 градуса.

В столице также побит рекорд далекого 1889 года, когда в этот день в Риге было +18,4 градуса. Сегодня столбики термометров в городе показывают +19 градусов.