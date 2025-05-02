Главное за 2 мая Подробности о пассажирке с корью, громкий арест латвийца в Варшаве и становятся ли пенсионеры богаче

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25 апреля в польской столице Варшаве завершилось напряженной обстановкой - движение в центре города было парализовано, а одна из главных улиц перекрыта. Повсюду были сотрудники полиции, пиротехники и сотрудники Службы внутренней безопасности. Все это - из-за одного гражданина Латвии.

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Послания российских пропагандистов на прошлой неделе были ясны: США - прагматичный партнер по переговорам, а Европа - злейший враг России. Заявления России говорят о том, что Москва уверена в благоприятном для нее исходе войны, поскольку на ее стороне президент США Дональд Трамп.

Новые данные американской и других западных разведок свидетельствуют о том, что российский диктатор Владимир Путин, возможно, скорректировал приоритеты в войне против Украины. Теперь акцент делается на краткосрочные задачи - усиление контроля над уже оккупированными территориями и восстановление ослабленной экономики России, сообщает CNN со ссылкой на источники.

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Президент США Дональд Трамп переименовал 8 мая в официальный День победы Соединенных Штатов во Второй мировой войне, а 11 ноября - в День победы в Первой мировой. По его словам, именно США внесли решающий вклад в исход обоих глобальных конфликтов XX века, превзойдя другие страны по "силе, храбрости и военному мастерству".

1 и 2 мая на Москву и Подмосковье обрушилась сильная метель, из-за которой без электричества остались несколько тысяч жителей, пишет "Новая газета Европа".

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