Главное за 2 мая Подробности о пассажирке с корью, громкий арест латвийца в Варшаве и становятся ли пенсионеры богаче

Стали известны подробности передвижений заболевшей корью пассажирки, которая приехала в Ригу из Москвы, в Варшаве из-за гражданина Латвии перекрыли одну из главных улиц города, а TVNET+ подсчитал, становятся ли латвийские пенсионеры богаче. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем коротко о главном за пятницу, 2 мая.
Новости Латвии:
В четверг, 1 мая, стало известно, что в автобусным рейсом из Москвы в Латвию приехала женщина, заразившаяся корью. Как сообщает Латвийское телевидение, выяснилось, что четыре дня спустя она отправилась на автобусе в столицу Эстонии Таллинн, пишет LSM+.
Несмотря на продолжающийся рост цен на продукты, который вызывает все больше тревог у значительной части общества, в прошлом году покупательная способность средней пенсии в Латвии ощутимо увеличилась по отношению ко многим важнейшим группам продуктов питания.
В четверг, 1 мая на 49-м году жизни скончался Андрей Прохоренков - бывший нападающий сборной Латвии по футболу, участник чемпионата Европы 2004 года и один из ярчайших игроков в истории национальной команды. О его смерти сообщила Латвийская футбольная федерация.
Латвия опустилась с 12-го на 15-е место в глобальном Индексе свободы прессы, составляемом международной организацией "Репортеры без границ" (RSF). В рейтинге оценивались 180 стран и территорий, сообщает агентство LETA со ссылкой на свежие данные организации.
Недавно соцсети всколыхнул владелец электромобиля Nissan, который самостоятельно подключил электричество к опоре контактной сети в Риге и зарядил автомобиль. В группе Latvijas elektroauto klubs в Facebook кто-то из участников поинтересовался, можно ли зарядить электромобиль от розетки в квартире с помощью удлинителя. TVNET+ обратился по этому поводу в Госполицию и в Sadales tīkls.
За рубежом:
25 апреля в польской столице Варшаве завершилось напряженной обстановкой - движение в центре города было парализовано, а одна из главных улиц перекрыта. Повсюду были сотрудники полиции, пиротехники и сотрудники Службы внутренней безопасности. Все это - из-за одного гражданина Латвии.
Послания российских пропагандистов на прошлой неделе были ясны: США - прагматичный партнер по переговорам, а Европа - злейший враг России. Заявления России говорят о том, что Москва уверена в благоприятном для нее исходе войны, поскольку на ее стороне президент США Дональд Трамп.
Новые данные американской и других западных разведок свидетельствуют о том, что российский диктатор Владимир Путин, возможно, скорректировал приоритеты в войне против Украины. Теперь акцент делается на краткосрочные задачи - усиление контроля над уже оккупированными территориями и восстановление ослабленной экономики России, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп переименовал 8 мая в официальный День победы Соединенных Штатов во Второй мировой войне, а 11 ноября - в День победы в Первой мировой. По его словам, именно США внесли решающий вклад в исход обоих глобальных конфликтов XX века, превзойдя другие страны по "силе, храбрости и военному мастерству".
1 и 2 мая на Москву и Подмосковье обрушилась сильная метель, из-за которой без электричества остались несколько тысяч жителей, пишет "Новая газета Европа".
Интересное чтиво:
"Мы тут были с женой очень много раз. Тут был наш такой конфетно-букетный период. Вот этот вот мостик в парке, там есть наш замок", - поделился своими впечатлениями о Риге известный актер Анатолий Белый после представленного на сцене Рижской еврейской общины перформанса по роману Артура Соломонова "Натан".
Вместе с латвийским мотогонщиком и автоинструктором Юрисом Апинисом Аннеле основала свою школу вождения. Их романтический союз перерос в счастливый брак, родилась дочь, но летом 2024 года на трассе в Эстонии произошла страшная трагедия: "Как бы это ни было, может быть, иронично, но тот, кто преподает, сам и разбился на мотоцикле".
Каждый год в Эстонии из семей изымается около 300 детей. Некоторые из них возвращаются к своим родителям или же находят новое место жительства у родственников. Однако для многих это невозможно, и тогда безопасный дом для ребенка ищут в попечительской семье, об одной из которых и пойдет речь в нашей статье, сообщает Rus.Postimees.
В четверг, 1 мая, в заключительном матче группового этапа, латвийская команда сыграла вничью 4:4 (1:3, 2:0, 1:1) со сборной Швейцарии. Эта ничья вывела швейцарцев в полуфинал, а Латвия продолжит борьбу за пятое место.
Перхоть, или шелушение кожи головы, является очень распространенной проблемой, и в какой-то момент жизни она может затронуть почти каждого второго человека.
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