Британские правые популисты триумфируют на местных выборах

Reform UK, сформированная шесть лет назад на основе Партии "Брекзита", надеется, что нынешние выборы "положат начало краху" многовековой двухпартийной политической системы, которая состоит из правящей Лейбористской и находящейся в оппозиции Консервативной партий. Ее лидер Найджел Фарадж - одно из главных действующих лиц "Брекзита" - проводит антииммиграционную политику и считается другом президента США Дональда Трампа, напоминает агентство Reuters.

В избирательном округе Ранкорн и Хелсби на северо-западе Англии, где совсем недавно уверенно побеждали лейбористы, Reform UK получила еще одно место в Палате представителей, где у нее теперь пять мандатов из 650. Reuters отмечает, что правопопулисты победили с преимуществом всего в шесть голосов, тогда как в прошлом году в том же регионе лейбористы имели перевес почти в 15 тысяч голосов.

Фарадж назвал это "великим вечером" для своей партии: по его словам, лейбористы потерпели крах в своем оплоте, и большая часть их избирателей перешла на сторону Reform UK. Этот мандат был единственным в парламенте, который подлежал переизбранию: вакансия появилась после того, как депутат от лейбористов был вынужден подать в отставку за нанесение побоев избирателю.

Популярность лейбористов стремительно падает

В начале июня 2024 года Лейбористская партия, выиграв парламентские выборы в Великобритании, сменила Консервативную партию тогдашнего премьера Риши Сунака, находившуюся у власти 14 лет подряд. Лейбористы получили абсолютное большинство мест на выборах в нижнюю палату парламента - Палату общин. Однако в последующие месяцы победившая партия испытала самое быстрое падение популярности из всех вновь избранных правительств после того, как новый премьер Кир Стармер, среди прочего, повысил налоги и сократил пособия для пожилых людей.

Очередные парламентские выборы в Великобритании состоятся в 2029 году. В некоторых общенациональных опросах Reform UK недавно обогнала лейбористов и консерваторов, пишет Reuters.