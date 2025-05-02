Британские правые популисты триумфируют на местных выборах

Партии Найджела Фараджа Reform UK удалось победить в округах, ранее выбиравших либо лейбористов, либо консерваторов. Ее представитель заявила, что просители убежища должны будут размещаться в палатках, а не в отелях.
В Великобритании продолжилась общеевропейская тенденция роста популярности правых партий. Согласно первым предварительным итогам муниципальных выборов 1 мая, правопопулистская партия Reform UK ("Реформировать Соединенное Королевство"), возглавляемая депутатом британского парламента Найджелом Фараджем,получает больше мандатов, чем все остальные партии, вместе взятые, сообщает в пятницу, 2 мая, Русская служба BBC.
Она подчеркивает, что Reform UK удалось победить в округах, прежде выбиравших либо лейбористов, либо консерваторов и что эксперты называют такой результат серьезной угрозой двухпартийной системе.
По всей стране были избраны более 1600 членов муниципальных советов и многие мэры. Экс-депутат национального парламента от Консервативной партии Андреа Дженкинс, перешедшая в Reform UK после потери мандата в июне 2024 года, выиграла гонку за пост мэра в графстве Линкольншир. Кроме того, ее партия завоевала большинство мест и в совете графства. Комментируя этот успех, Дженкинс заявила, что положит конец "размягченной Великобритании" и что просители убежища в стране должны будут размещаться не в отелях, а в палатках.
В округе Ранкорн и Хелсби правые опередили лейбористов всего на 6 голосов
Reform UK, сформированная шесть лет назад на основе Партии "Брекзита", надеется, что нынешние выборы "положат начало краху" многовековой двухпартийной политической системы, которая состоит из правящей Лейбористской и находящейся в оппозиции Консервативной партий. Ее лидер Найджел Фарадж - одно из главных действующих лиц "Брекзита" - проводит антииммиграционную политику и считается другом президента США Дональда Трампа, напоминает агентство Reuters.
В избирательном округе Ранкорн и Хелсби на северо-западе Англии, где совсем недавно уверенно побеждали лейбористы, Reform UK получила еще одно место в Палате представителей, где у нее теперь пять мандатов из 650. Reuters отмечает, что правопопулисты победили с преимуществом всего в шесть голосов, тогда как в прошлом году в том же регионе лейбористы имели перевес почти в 15 тысяч голосов.
Фарадж назвал это "великим вечером" для своей партии: по его словам, лейбористы потерпели крах в своем оплоте, и большая часть их избирателей перешла на сторону Reform UK. Этот мандат был единственным в парламенте, который подлежал переизбранию: вакансия появилась после того, как депутат от лейбористов был вынужден подать в отставку за нанесение побоев избирателю.
Популярность лейбористов стремительно падает
В начале июня 2024 года Лейбористская партия, выиграв парламентские выборы в Великобритании, сменила Консервативную партию тогдашнего премьера Риши Сунака, находившуюся у власти 14 лет подряд. Лейбористы получили абсолютное большинство мест на выборах в нижнюю палату парламента - Палату общин. Однако в последующие месяцы победившая партия испытала самое быстрое падение популярности из всех вновь избранных правительств после того, как новый премьер Кир Стармер, среди прочего, повысил налоги и сократил пособия для пожилых людей.
Очередные парламентские выборы в Великобритании состоятся в 2029 году. В некоторых общенациональных опросах Reform UK недавно обогнала лейбористов и консерваторов, пишет Reuters.
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