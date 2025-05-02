На российского диктатора Владимира Путина растет давление, чтобы он хотя бы создал впечатление, что готов уступил, рассказал российский чиновник, не пожелавший раскрывать своего имени. В противном случае России грозит новый пакет американских санкций, которые разработал сенатор Линсди Грэм. Это станет "серьезным ударом", потому что дефицит бюджета растет уже сейчас, указал источник The Washington Post.

Темпы роста российской экономики уже резко замедлились: в первом квартале 2025 года рост ВВП составил всего 1,7% после 4,5% в предыдущем квартале и 4,1% в прошлом году в целом. Инфляция колеблется выше 10%, несмотря на рекордно высокую процентную ставку Центробанка, секторы за пределами военно-промышленного комплекса впали в рецессию, а падение цен на нефть сократило доходы бюджета от энергоресурсов почти на 20%. Минфин прогнозирует, что дефицит бюджета будет максимальным с начала пандемии - 3,8 триллиона рублей вместо изначально запланированных 1,2 триллиона.