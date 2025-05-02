Соглашение об использовании природных ресурсов, которое США и Украина подписали спустя два месяца напряженных переговоров, вызвало нервозность в Москве. Газета The Washington Post сообщает, что представители российской элиты опасаются сближения Владимира Зеленского и Дональда Трампа и считают, что Кремль может упустить возможность заключить соглашение по Украине на выгодных условиях.
На российского диктатора Владимира Путина растет давление, чтобы он хотя бы создал впечатление, что готов уступил, рассказал российский чиновник, не пожелавший раскрывать своего имени. В противном случае России грозит новый пакет американских санкций, которые разработал сенатор Линсди Грэм. Это станет "серьезным ударом", потому что дефицит бюджета растет уже сейчас, указал источник The Washington Post.
Чиновник подчеркнул, что вопреки браваде чиновников, утверждающих, что Россия успешно справилась с санкциями, растет обеспокоенность состоянием экономики. "Невозможно построить экономику, основанную исключительно на мобилизационной модели", - заявила она.
Темпы роста российской экономики уже резко замедлились: в первом квартале 2025 года рост ВВП составил всего 1,7% после 4,5% в предыдущем квартале и 4,1% в прошлом году в целом. Инфляция колеблется выше 10%, несмотря на рекордно высокую процентную ставку Центробанка, секторы за пределами военно-промышленного комплекса впали в рецессию, а падение цен на нефть сократило доходы бюджета от энергоресурсов почти на 20%. Минфин прогнозирует, что дефицит бюджета будет максимальным с начала пандемии - 3,8 триллиона рублей вместо изначально запланированных 1,2 триллиона.
"Партия мира" в Кремле настаивает на том, чтобы Путин принял условия Трампа - заморозку войны на нынешних линиях фронта в обмен на признание Крыма и снятие санкций, пишет The Washington Post. Между тем радикальное крыло, или "ястребы", по-прежнему хочет продолжать войну, несмотря ни на что.
Соглашение США и Украины по природным ресурсам, хотя и не содержит гарантий безопасности Киева, "ухудшает положение России", считает близкий к Кремлю политолог Сергей Марков: "Таким образом, устранена главная причина напряженности между Трампом и Зеленским".
Несмотря на то, что будущее сотрудничество Вашингтона и Киева в соглашении четко не сформулировано, по крайней мере символически, "США берут на себя определенные обязательства по защите Украины, поскольку теперь Украина принадлежит им", сказал Марков.
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