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Forbes подсчитал, сколько лет и человек потребуется России, чтобы захватить всю Украину

Перевод: rus.tvnet.lv
Украинский военнослужащий в Запорожье
Украинский военнослужащий в Запорожье Фото: EPA/Scanpix

При нынешнем темпе атак и потерь российской армии понадобится около 230 лет, чтобы занять все неоккупированные территории Украины, что составляет почти 490 000 квадратных километров или 81% территории Украины. В ходе этого процесса будет убито около 101 миллиона российских военнослужащих, свидетельствуют подсчеты Forbes.

Общая площадь Украины превышает 603 000 квадратных километров, и с февраля 2022 года российские войска оккупировали около 19% территории страны. Российские вооруженные силы оккупировали большую часть территории Украины в первые недели вторжения. За последний год площадь их контроля увеличилась всего на 0,5% территории Украины.

По оценкам близкого к Генеральному штабу украинской армии проекта OSINT DeepState, в апреле 2024 года российская армия оккупировала 175 квадратных километров территории Украины, в марте - 133 квадратных километра, а в феврале - 192 квадратных километра.

По оценкам Международного института стратегических исследований (IISS), несмотря на почти 800 000 убитых и раненых, российская армия ежемесячно пополняется на 30 000 новых солдат.

Российские вооруженные силы ежемесячно набирают больше солдат, чем теряют, поскольку многие раненые возвращаются на фронт, заявил 3 апреля командующий силами США в Европе Кристофер Каволи. По его словам, в настоящее время численность российской группировки на Украине составляет не менее 600 000 солдат. Он подчеркнул, что это "самый высокий уровень за всю войну и почти вдвое больше первоначальной численности сил вторжения".

По словам Каволи, Кремль по-прежнему настроен на затяжную войну, которая в конечном итоге может выйти за пределы границ Украины. "Российский режим реструктурировал свои военные, экономические и социальные структуры, чтобы поддержать то, что он считает долгосрочной конфронтацией с Западом", - подчеркнул Каволи.

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