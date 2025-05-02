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Рютте предложил новую формулу финансирования обороны НАТО, которая удовлетворит Трампа

Перевод: rus.tvnet.lv
Марк Рютте
Марк Рютте Фото: AFP/SCANPIX

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил новую модель финансирования обороны, которая позволит государствам-членам выполнить требование президента США Дональда Трампа о расходах в размере 5% ВВП.

Рютте предложил членам альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП и выделить еще 1,5% на более широкие расходы, связанные с безопасностью, чтобы выполнить требование Трампа о целевом показателе в 5%, сообщает Reuters.

Информационное агентство пишет, что концепция "обширных расходов на оборону" еще не согласована. Источники Reuters сообщают, что сюда могут входить расходы на модернизацию дорог и мостов для обеспечения транспортировки тяжелой военной техники.

На вопрос, может ли НАТО подтвердить, что Рютте сделал такое предложение, пресс-секретарь НАТО Эллисон Гарт не дала прямого ответа. Она сказала, что Рютте "неоднократно заявлял, что увеличение расходов на оборону необходимо для достижения целей в области военного потенциала, о которых союзники вскоре договорятся, и для обеспечения более справедливого распределения бремени между союзниками".

"Скорее всего, это будет включать не только увеличение инвестиций в оборону, согласно принятым в НАТО определениям, но и дополнительные инвестиции в смежные области, такие как инфраструктура и устойчивое развитие", - сообщила Гарт в электронном письме.

Она также добавила, что Рютте тесно сотрудничает с союзниками для подготовки решений по этому вопросу к саммиту в Гааге.

В этом контексте стоит упомянуть, что новый посол США в НАТО Мэттью Уитакер, как сообщается, заявил немецкоq стороне, что американский президент может проигнорировать текущий саммит альянса, если государства-члены не объявят об увеличении расходов на оборону.

Хорошо известно, что после прихода Трампа к власти США требуют от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону как минимум до 5% ВВП.

В то же время в начале апреля польская сторона заявила, что получила подтверждение от Дональда Трампа о его участии в саммите в июне 2025 года.

Ожидается, что в саммите альянса может принять участие и президент Украины Владимир Зеленский.

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