Рютте предложил новую формулу финансирования обороны НАТО, которая удовлетворит Трампа

Рютте предложил членам альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП и выделить еще 1,5% на более широкие расходы, связанные с безопасностью, чтобы выполнить требование Трампа о целевом показателе в 5%, сообщает Reuters.

Информационное агентство пишет, что концепция "обширных расходов на оборону" еще не согласована. Источники Reuters сообщают, что сюда могут входить расходы на модернизацию дорог и мостов для обеспечения транспортировки тяжелой военной техники.

На вопрос, может ли НАТО подтвердить, что Рютте сделал такое предложение, пресс-секретарь НАТО Эллисон Гарт не дала прямого ответа. Она сказала, что Рютте "неоднократно заявлял, что увеличение расходов на оборону необходимо для достижения целей в области военного потенциала, о которых союзники вскоре договорятся, и для обеспечения более справедливого распределения бремени между союзниками".

"Скорее всего, это будет включать не только увеличение инвестиций в оборону, согласно принятым в НАТО определениям, но и дополнительные инвестиции в смежные области, такие как инфраструктура и устойчивое развитие", - сообщила Гарт в электронном письме.