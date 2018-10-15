Самолет ВВС Австралии чудом не повторил катастрофу 9/11

Дело в том, что поднявшийся в небо военный грузовой самолет Boeing C-17 совершил целый ряд опасных маневров возле офисных небоскребов, это позволило горожан провести прямое сравнение с трагедией 11 сентября в США.

«Одна небольшая ошибка — и сам небоскреб, и люди в нем превратились бы в отбивные», — приводит издание возмущенный комментарий.

Однако организаторы авиашоу позже заявили, что все маневры были тщательно отрепетированы и опасности ни для кого не представляли. Подтвердили это и в Минобороны Австралии.