Самолет ВВС Австралии чудом не повторил катастрофу 9/11

15 октября 2018, 19:41
Королевские военно-воздушные силы Австралии (RAAF) устроили авиашоу в Брисбене, но при этом до ужаса испугали горожан.
Дело в том, что поднявшийся в небо военный грузовой самолет Boeing C-17 совершил целый ряд опасных маневров возле офисных небоскребов, это позволило горожан провести прямое сравнение с трагедией 11 сентября в США.
«Одна небольшая ошибка — и сам небоскреб, и люди в нем превратились бы в отбивные», — приводит издание возмущенный комментарий.
Однако организаторы авиашоу позже заявили, что все маневры были тщательно отрепетированы и опасности ни для кого не представляли. Подтвердили это и в Минобороны Австралии.
«Но это же реально страшно», — писали в комментариях к многочисленным видео пролета Boeing C-17.