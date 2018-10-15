Пн, 15.10.2018
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Самолет ВВС Австралии чудом не повторил катастрофу 9/11

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ФОТО: Скриншот Instagram

Королевские военно-воздушные силы Австралии (RAAF) устроили авиашоу в Брисбене, но при этом до ужаса испугали горожан.

 Дело в том, что поднявшийся в небо военный грузовой самолет Boeing C-17 совершил целый ряд опасных маневров возле офисных небоскребов, это позволило горожан провести прямое сравнение с трагедией 11 сентября в США.

«Одна небольшая ошибка — и сам небоскреб, и люди в нем превратились бы в отбивные», — приводит издание возмущенный комментарий.

Однако организаторы авиашоу позже заявили, что все маневры были тщательно отрепетированы и опасности ни для кого не представляли. Подтвердили это и в Минобороны Австралии.

«Но это же реально страшно», — писали в комментариях к многочисленным видео пролета Boeing C-17.

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