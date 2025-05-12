Эксперты НАТО обсудили в Риге вопросы противовоздушной стратегии

Мероприятие собрало в латвийской столице высокопоставленных представителей гражданских и военных структур Североатлантического альянса, ведущих экспертов, ключевых лиц, принимающих решения, а также ученых и аналитиков исследовательских центров. Основной целью конференции стало проведение стратегических дискуссий по вопросам, имеющим важнейшее значение для обороноспособности Латвии.

В ходе трехдневной работы конференция НАТО по вопросам интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны охватила широкий спектр тем: от развития оборонительных возможностей альянса и особенностей будущих военных операций до интеграции новых технологий, стратегических аспектов коммуникации с обществом и уроков, которые были извлечены из войны России в Украине.

Латвийскую сторону на конференции представляли эксперты Министерства обороны, Национальных вооруженных сил и расположенного в Риге Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям.

Как подчеркнули в министерстве, усиление архитектуры и возможностей НАТО в области противовоздушной и противоракетной обороны является одним из приоритетных направлений политики безопасности Латвии.