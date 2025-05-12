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Восемь госслужащих создали коррупционную схему на таможне в Рижском порту

Перевод: rus.tvnet.lv
Рижский порт.
Рижский порт. Фото: Karlis Ustups / Shutterstock

Эта история - не просто про очередное "дело о взятке", это взгляд за кулисы, где за считаные месяцы форма госслужащего стала входным билетом в хорошо организованный параллельный мир. И самое удивительное - кто в этом участвовал и как эта система сохранялась так долго, не привлекая внимания ответственных служб.

Еще в 2022 году атмосфера на пункте таможенного контроля Рижского порта была как в "старые добрые времена". Поговорив с соответствующим персоналом, за 10 евро можно было пройти без очереди, а за 3600 евро чиновники забывали посмотреть, что на самом деле находится внутри груза.

Заговор восьми

Судебные документы свидетельствуют о том, что действовало несколько преступных групп. Одна из них была организована начальником смены пункта таможенного контроля и старшим инспектором таможенной смены. Таможенники заключили преступный договор своеобразным способом: старший инспектор передала начальнику смены 600 евро - часть суммы, которую она получила от некоего коммерсанта.

Плата, как ритуал инициации, подтверждала участие сотрудницы таможни.

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