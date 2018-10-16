Вт, 16.10.2018
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Белый дом возмущен клипом с раздетым двойником Меланьи Трамп

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ФОТО: скриншот видео

Представительница Мелании Трамп Стефани Гришем отреагировала на клип рэпера T.I., в котором снималась двойник первой леди США.

В клипе рэпер сидит в президентском кресле в Овальном кабинете, а напоминающая Меланью Трамп женщина исполняет стриптиз, снимая куртку с надписью «Мне реально наплевать», которую настоящая первая леди надела перед тем, как посетить центры для несовершеннолетних на границе США в июне.

«Как такое вообще возможно. Отвратительно. Бойкот!» — цитирует Гришем Daily Mail.

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