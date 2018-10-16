Белый дом возмущен клипом с раздетым двойником Меланьи Трамп

В клипе рэпер сидит в президентском кресле в Овальном кабинете, а напоминающая Меланью Трамп женщина исполняет стриптиз, снимая куртку с надписью «Мне реально наплевать», которую настоящая первая леди надела перед тем, как посетить центры для несовершеннолетних на границе США в июне.