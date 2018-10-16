Во-первых, не рекомендуется мыть голову чаще двух-трех раз в неделю. По словам технолога компании Matrix Варвары Помрих, ежедневное мытье волос вредит их защитной липидной пленке.

Во-вторых, нельзя мыть голову горячей или слишком холодной водой. «Оптимальная температура — 40-50 градусов», — объяснил стилист салона "Beauty Spa by World Class Жуковка" Вадим Костромин.

Он также добавил, что кондиционеры для волос нужно наносить, отступив пять-шесть сантиметров от корней.

Еще одна ошибка — применение большого количество пенок и лаков для волос. Эксперт советует начинать с минимального объема и постепенно добавлять средства по мере необходимости.

Четвертая вредная привычка — часто прикасаться к волосам в течение дня. По словам Помрих, сальные железы на коже ладоней быстро загрязняют всю длину волос. Кроме того, эксперты рекомендуют чаще чистить расческу.

Вредным назвали и отказ от головных уборов при минусовой температуре воздуха.

Зимой кожа головы защищается от переохлаждения с помощью себума (секрет, выделяемый сальными железами. — Прим. ред.).

Заключительной ошибкой стало использование масок и кремов для лица без специальной повязки на голову, которая предотвратила бы их попадание на волосы.