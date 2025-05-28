Глава Даугавпилсского Темно-синего хора Слобожанин открыл, почему бросил прежнюю жену ради Аманды

Еще во время шоу Koru kari стало известно, что в состав Даугавпилсского Темно-синего хора (Daugavpils Tumšzilais koris) входит Аманда Лапа-Слобожанина, жена Арниса Слобожанина, которая младше его на 16 лет. В беседе с журналом Ieva Арнис рассказал, как он сразу понял, что она - та самая, и ушел из своей прежней семьи.
По словам Арниса, они познакомились, когда Аманда еще училась в школе - он был ее преподавателем в дополнительных кружках и при этом руководил поп-группой для девочек Piparmētra.
"Начав отношения с Амандой, я очень быстро, в течение двух недель, завершил свой предыдущий брак. Как ножом! Я ничего не скрывал, не изворачивался, я был честен: все кончено", - рассказал музыкант.
Он отметил, что глубоко влюблен в Аманду, и это придало ему смелости покончить с предыдущими отношениями.
"У меня была уверенность, что я смогу шагнуть в неизвестность".
"Я был публичным человеком, у меня многое получалось, но я чувствую, что после развода многие люди, с которыми я общался, меня, как сейчас говорят, "отменили". Представьте себе: двое детей, к тому же один ребенок с особыми потребностями, и муж уходит к новой девушке. Как это выглядит? Круто?" - рассуждает Арнис.
При этом он тут же добавляет: "Жизнь сложна. О многих вещах не стоит говорить на публике - пусть все выглядит так, как выглядит. И я, и моя бывшая жена - мы оба знаем, что и как было".
На вопрос, что заставило его влюбиться в Аманду, Арнис признается: "У меня с Амандой много общего!
У Аманды есть художественное чутье: она рисует, фотографирует, музыкальна; мы сразу же заговорили на одном языке.
Есть пары, у которых нет ничего общего. Сначала их объединяет любовь или влечение, но со временем они понимают, что совершенно разные. Аманда думает так же, как я".
Арнис Слобожанин - музыкант, историк, лидер и автор песен группы Dabasu Durovys. Более широкую известность он получил, приняв участие в шоу Koru kari в качестве руководителя Даугавпилсского Темно-синего хора.
Подробности читайте в номере журнала Ieva от 28 мая!
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