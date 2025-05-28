Глава Даугавпилсского Темно-синего хора Слобожанин открыл, почему бросил прежнюю жену ради Аманды

По словам Арниса, они познакомились, когда Аманда еще училась в школе - он был ее преподавателем в дополнительных кружках и при этом руководил поп-группой для девочек Piparmētra.

"Начав отношения с Амандой, я очень быстро, в течение двух недель, завершил свой предыдущий брак. Как ножом! Я ничего не скрывал, не изворачивался, я был честен: все кончено", - рассказал музыкант.

Он отметил, что глубоко влюблен в Аманду, и это придало ему смелости покончить с предыдущими отношениями.

"У меня была уверенность, что я смогу шагнуть в неизвестность".

"Я был публичным человеком, у меня многое получалось, но я чувствую, что после развода многие люди, с которыми я общался, меня, как сейчас говорят, "отменили". Представьте себе: двое детей, к тому же один ребенок с особыми потребностями, и муж уходит к новой девушке. Как это выглядит? Круто?" - рассуждает Арнис.