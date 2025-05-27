Айнарс Рубикис наконец прояснил статус своих отношений с Резией

Рубикис рассказал журналу Kas Jauns: "Конечно, мы расстроены, что нас продолжают обсуждать и высмеивать на публике, но у нас все в порядке...

У нас все хорошо, и это все. Мы с Резией живем своей жизнью".

Уже сообщалось, что пара впервые после развода вышла на публику, держась за руки, отправившись в церковь на Торнякалнсе, чтобы проститься с президентом Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниецей.

Уже известно, что Резия и Айнарс поженились 31 июля 2013 года. Для обоих это второй брак. Разговоры о распаде брака всплыли в этом году, когда муж режиссерки открыто заявил, что прекращает отношения из-за алкоголизма жены.

Подробнее читайте в номере журнала Kas Jauns от 27 мая!