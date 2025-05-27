Айнарс Рубикис наконец прояснил статус своих отношений с Резией

Хотя в браке дирижера Айнарса Рубикиса и его жены, режиссера Резии Калнини, в начале года наметился серьезный кризис, отношения тем не менее восстановились, сообщает журнал Kas Jauns.
Рубикис рассказал журналу Kas Jauns: "Конечно, мы расстроены, что нас продолжают обсуждать и высмеивать на публике, но у нас все в порядке...
У нас все хорошо, и это все. Мы с Резией живем своей жизнью".
Уже сообщалось, что пара впервые после развода вышла на публику, держась за руки, отправившись в церковь на Торнякалнсе, чтобы проститься с президентом Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниецей.
Уже известно, что Резия и Айнарс поженились 31 июля 2013 года. Для обоих это второй брак. Разговоры о распаде брака всплыли в этом году, когда муж режиссерки открыто заявил, что прекращает отношения из-за алкоголизма жены.
Подробнее читайте в номере журнала Kas Jauns от 27 мая!
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