"Самая перспективная сфера в Латвии": Юлия Жагунова о туризме и работе с Вайкуле

"Это моя родина! Я очень люблю эту страну", - сказала в передаче TVNET+ "В чем фишка?" отельер и пресс-директор фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Юлия Жагунова. Она объяснила, почему считает сферу туризма в Латвии самой перспективной, с чего начался ее путь в профессию и как она стала работать с Лаймой Вайкуле.