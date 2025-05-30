Skip to footer
Пт, 30.05.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи
Для абонентов

"Самая перспективная сфера в Латвии": Юлия Жагунова о туризме и работе с Вайкуле

Юлия Жагунова

"Это моя родина! Я очень люблю эту страну", - сказала в передаче TVNET+ "В чем фишка?" отельер и пресс-директор фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Юлия Жагунова. Она объяснила, почему считает сферу туризма в Латвии самой перспективной, с чего начался ее путь в профессию и как она стала работать с Лаймой Вайкуле.

Юлия Жагунова более 20 лет работает в туристическом бизнесе. Она юрмалчанка и очень любит родной город: "Юрмала для меня является определенным местом силы". 

Был период, когда Юлия улетела работать в Шотландию, но после вернулась. И хотя она считает Шотландию одной из самых красивейших стран, все равно всем сердцем любит Латвию. 

Видео: Юлия Жагунова в передаче "В чем фишка?" (тизер)

Вот уже три года Юлия работает на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala с Лаймой Вайкуле, и наблюдает со стороны за знаменитостями. 

Она сделала вывод, что...

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти