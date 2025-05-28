Художница Иева Рубене о кризисе в браке с саночником Рубенисом: "Я устала ждать"

"Поскольку все точки над i еще не расставлены, я не хочу говорить об этом подробно, но наш карточный домик вот-вот рухнет", - рассказывает Иева.

"К сожалению, иллюзии молодости, то, как быстро мы поженились, и бытность родителями не выдержали проверку временем. Мы очень хотели семью, но ни разу не обсуждали, как будем делить заботу о детях, финансы и домашние хлопоты, - продолжает она.

- В результате его жизнь осталась прежней, а для меня все изменилось".

Иева признается, что 90% времени ей приходится проводить с детьми одной, потому что Мартиньша постоянно нет дома - даже когда он находится в Латвии. "Его и мое восприятие семейной жизни и взгляды на воспитание детей и модель отношений между родителями тоже очень разные. В результате наши отношения в последние годы сильно пострадали", - откровенничает художница.

"Кажется, что я уже давно живу в зале ожидания, ожидая своей очереди, которая все не приходит и не приходит", - с грустью говорит Иева.

Она считает, что над отношениями должны хотеть работать оба человека, потому что сами по себе они не сохранятся. "Тут нужно время, которое следует сознательно планировать и проводить вместе. Если все время откладывать, то все закончится так, как закончится...

У меня такое чувство, что последние несколько лет я как женщина живу в постоянной зиме. Я устала ждать", - делится своими переживаниями Рубене.

Иева и Мартиньш поженились в 2016 году, у них двое детей.

Читайте подробности в номере журнала Una от 21 мая.