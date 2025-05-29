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Организаторы Праздника песни ответили родителям: "Мест нет!"

Перевод: rus.tvnet.lv
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Главной темой последних дней, безусловно, стало приобретение билетов на XIII Латвийский праздник песни и танца школьной молодежи. Как и ожидалось, билеты раскупили мгновенно, и многие родители участников остались без возможности попасть на концерты.

Руководитель организационной группы XIII Латвийского праздника песни и танца школьной молодежи Инга Васильева в разговоре с TVNET+ прокомментировала вопрос о том, почему не была предусмотрена возможность приоритетного приобретения билетов родителями участников.

"Мы отлично понимаем и слышим боль родителей, но необходимо отметить...

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