Организаторы Праздника песни ответили родителям: "Мест нет!"

Главной темой последних дней, безусловно, стало приобретение билетов на XIII Латвийский праздник песни и танца школьной молодежи. Как и ожидалось, билеты раскупили мгновенно, и многие родители участников остались без возможности попасть на концерты.
Руководитель организационной группы XIII Латвийского праздника песни и танца школьной молодежи Инга Васильева в разговоре с TVNET+ прокомментировала вопрос о том, почему не была предусмотрена возможность приоритетного приобретения билетов родителями участников.