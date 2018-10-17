Ср, 17.10.2018
Мы обязательно заедем в деревню Бобровка в Сибири, где находятся 50 домов, обитатели которых говорят между собой по-латышски. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

Польша подписала контракт на поставку газа из США

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Инчукалнское газохранилище

ФОТО: LETA

Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала контракт на поставку с американской Venture Global LNG. Об этом заявил глава PGNiG Мачей Вожняк, передает РИА «Новости».

Контракт подразумевает поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение 20 лет. По словам Вожняка, поставки будут осуществляться по формуле Free on Board (FOB).

«На протяжении 20 лет мы будем получать из США 2 миллиона тонн СПГ ежегодно», — сказал глава PGNiG, передает Gazeta ru.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США нацелены на конкуренцию с Россией в энергетической области.

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