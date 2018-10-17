Польша подписала контракт на поставку газа из США

Контракт подразумевает поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение 20 лет. По словам Вожняка, поставки будут осуществляться по формуле Free on Board (FOB).

«На протяжении 20 лет мы будем получать из США 2 миллиона тонн СПГ ежегодно», — сказал глава PGNiG, передает Gazeta ru.