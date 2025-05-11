Видео ​За занавесом: русские уступать не собираются. Перемирие - только после фактической капитуляции Украины

"Это плохой день для российского президента Владимира Путина. Соглашение - это плюс для американской экономики и политики национальной безопасности. Во-первых, для Соединенных Штатов важно иметь друзей, которые поставляют критически важные минералы. Ведь США не могут зависеть в этом вопросе от таких противников, как Китай или Россия. Так что это плюс. Это также положительно для Украины, и не только потому, что теперь она имеет инвестора, который четко настроен работать над этим направлением развития украинской экономики. Важнее то, что это соглашение дает Трампу - в понятных ему понятиях - реальную заинтересованность в долгосрочном выживании Украины как безопасного, экономически жизнеспособного государства", - пишет директор Евразийского центра Atlantic Council и бывший посол США в Украине Джон Хербст.