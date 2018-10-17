Ср, 17.10.2018
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В Киеве на марш трангсендеров пришли куча журналистов и шесть участников шествия

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ФОТО: скриншот видео

В Киеве 17 октября прошел марш трансгендеров. Участие в нем приняли шесть человек. Организатор акции Дэмиен Хойд предполагает, что многие побоялись прийти, опасаясь публичности.

Акция началась возле станции метро Арсенальная - митингующие собрались и направились через Мариинский парк к зданию Министерства охраны здоровья.

Сопровождал активистов один патруль полиции и многочисленные журналисты.

Поводом для акции послужило исключение Всемирной организацией здравоохранения трансгендерности из списка психических заболеваний.

Это, в свою очередь, позволяет считать людей, желающих сменить пол, абсолютно здоровыми.

Участники акции потребовали, чтоб и в Украине их интересы не ущемляли, а также не заставляли обращаться к психиатрам. 

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