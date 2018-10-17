В Киеве на марш трангсендеров пришли куча журналистов и шесть участников шествия
17 октября 2018, 14:52
В Киеве 17 октября прошел марш трансгендеров. Участие в нем приняли шесть человек. Организатор акции Дэмиен Хойд предполагает, что многие побоялись прийти, опасаясь публичности.
Акция началась возле станции метро Арсенальная - митингующие собрались и направились через Мариинский парк к зданию Министерства охраны здоровья.
Сопровождал активистов один патруль полиции и многочисленные журналисты.
Поводом для акции послужило исключение Всемирной организацией здравоохранения трансгендерности из списка психических заболеваний.
Это, в свою очередь, позволяет считать людей, желающих сменить пол, абсолютно здоровыми.
Участники акции потребовали, чтоб и в Украине их интересы не ущемляли, а также не заставляли обращаться к психиатрам.